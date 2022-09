PiS przygotowuje projekt ustawy, która zakłada przesunięcie wyborów samorządowych z jesieni 2023 na wiosnę 2024 roku. Powodem jest zbieżność w czasie z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu.

Na konferencji prasowej w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany był o wspomniane plany, o których otwarcie mówią dziś rządzący. Dziennikarze dopytywali go również o możliwe zmiany w ordynacji wyborczej.

Kaczyński o przesunięciu wyborów na 2024 rok. "Konieczność"

- Jeżeli chodzi o przesunięcie wyborów, to jest to techniczna konieczność, wskazywana także przez Państwową Komisję Wyborczą i taki projekt zostanie złożony – odpowiedział Kaczyński.

Prezes PiS mówił też, że wybory samorządowe zostaną przesunięte zapewne o pół roku - prawdopodobnie na kwiecień 2024. Zaznaczył, że jeszcze nie ma w tej sprawie decyzji. - Trwają rozmowy z panem prezydentem – mówił Kaczyński. - Jeśli chodzi o reformę wyborczą (zmiany w ordynacji wyborczej, przyp.), to my tę sprawę rozważamy, ale nie sądzimy, żeby to było sprawą przed wyborami. To, jeżeli nam się powiedzie, raczej sprawa po wyborach – dodał Kaczyński.

Wybory samorządowe powinny odbyć się jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Także jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (po czterech latach kadencji Sejmu i Senatu). Z kolei na wiosnę 2024 r. przypada termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym już na początku czerwca przedstawiciele PiS zapowiedzieli złożenie poselskiego projektu ustawy ws. przeniesienia elekcji do samorządów z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r. Wskazywali, że przemawiają za tym m.in. argumenty logistyczne.

