Kaczyński ogłosił decyzję, będą rządzić dłużej. "Będzie pięć i pół roku"

Jarosław Kaczyński oficjalnie zapowiedział, że PiS chce wydłużyć obecną kadencję samorządów. - Wystąpimy z projektem jej przedłużenia o pół roku, czyli będzie pięć i pół. To z powodu tego, że zbiegły się wybory i to jest niewykonalne, żeby przeprowadzić na raz wybory samorządowe i parlamentarne. To mówi PKW i to mówią także wszyscy szefowie finansów partyjnych – powiedział.

- Nie da się na raz rozliczyć z obydwu tych wyborów – dodał. Kaczyński zwrócił uwagę, że niektórzy chcieli przedłużyć kadencję samorządów o rok, ale – jak powiedział – prezydent Andrzej Duda uznał, że o pół roku.

Kaczyński: chcemy wydłużyć kadencję samorządów o pół roku

- Ponieważ jego podpis jest tutaj konieczny, więc krótko mówiąc, to zdecydowało i nasz postulat, projekt ustawy będzie o pół roku – oświadczył Kaczyński.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.).

Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 r.).

RadioZET.pl/ Rafał Białkowski, Wojciech Huk (PAP)