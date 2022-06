Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla TVP, że jego zdaniem Donald Tusk przygotowuje "coś w rodzaju wojny domowej w Polsce". - Ten szok wynikający z utraty władzy doprowadził do jakichś zmian psychicznych i snucia planów, które z demokracją i praworządnością nie mają kompletnie nic wspólnego - stwierdził.

Jarosław Kaczyński przedstawił w TVP Info szereg dość szokujących oskarżeń pod adresem Donalda Tuska. Danuta Holecka zapytała szefa PiS, czy Tusk na kampanię wyborczą przygotowuje "dyskusję ideologiczną", w kontekście jego zapowiedzi o rozdziale Kościoła od państwa.

- Sądzę, że przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce, że ten szok wynikający z utraty władzy, oni zdaje się byli przekonani, że będą tutaj rządzić bardzo długo, doprowadził do jakichś zmian psychicznych i przede wszystkim do snucia takich planów, które z demokracją i praworządnością nie mają kompletnie nic wspólnego, a poza tym muszą doprowadzić do niezwykle ostrych konfliktów ze wszystkimi tego konsekwencjami - odparł szef PiS.

Dodał, że może "tylko ostrzec tych wszystkich, którzy by chcieli głosować na takie rozwiązania, że później będą tego fatalne skutki". - Apelowanie do Donalda Tuska i jemu podobny jest kompletnie bezsensowne. To jest pewien stan psychiczny - powiedział Kaczyński.

Zapytany o pojawiające się spekulacje dotyczące wcześniejszych wyborów, Kaczyński powiedział, że "to nie jest prawda".

- Nikt tego nie planuje, przynajmniej po naszej stronie. Natomiast zawsze się różne rzeczy mogą zdarzyć, ale to nie jest zastrzeżenie wynikające z jakichkolwiek naszych planów. Chcemy wyborów w terminie konstytucyjnym, czyli na jesieni przyszłego roku - zapewnił Kaczyński.

RadioZET.pl/ PAP/ TVP Info