Jarosław Kaczyński po krótkiej miesięcznej przerwie wrócił do spotkań z wyborcami w różnych miastach Polski. Bez wątpienia można to już nazwać pre-kampanią przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami parlamentarnymi. Podczas jednego z takich spotkań padła zapowiedź stworzenia "armii ochrony wyborów" w 94 okręgach.

- Musimy doprowadzić, by w każdym był wystarczający oddział ludzi, który będzie obsadzał wszystkie obwodowe komisje wyborcze, wszędzie będzie kontrola, nasze biura kontroli wyborów, by można było z każdą nieprawidłowością natychmiast zadzwonić, by to było przekazywane do PKW na poziomie wojewódzkim i ogólnopaństwowym - oświadczył prezes PiS.

Kaczyński stworzy własną "armię". Tak chce wygrać wybory parlamentarne

Lider partii rządzącej jest przekonany, że jeśli wyniki PKW wskażą PiS jako zwycięzcę wyborów, to opozycja ich nie uzna i ogłosi fałszerstwo. - Wszystkie ręce na pokład. [...] Struktury muszą się zmobilizować i wyznaczyć ludzi, którzy będą pilnować wyborów. To ma rozruszać partię, utrzymywać ją w stanie gotowości - deklaruje pragnący zachować anonimowość polityk PiS w rozmowie z WP.

Wirtualna Polska przypomina, że Kaczyński zapowiedział też "udoskonalenie" przepisów dot. kontroli wyborów. Co to znaczy? - Sam jestem ciekaw, co prezes miał na myśli - mówi inny z rozmówców portalu. Czym w takim razie miałaby być ta "armia ochrony wyborów"? Wyjaśnienie jest proste: to po prostu tzw. mężowie zaufania, oddelegowani do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Zauważa to europoseł PiS Adam Bielan.

Żaden komitet wyborczy w Polsce i żadna partia nie korzysta w pełni z tego prawa. My chcemy to zmienić, bo w poprzednich wyborach nie byliśmy w stanie obsadzić wszystkich komisji jako największe ugrupowanie. Stąd zapewne apel prezesa Kaczyńskiego Adam Bielan w rozmowie z WP

Rozmówcy WP przekonują, że "to będzie bardzo poważna weryfikacja ich zdolności organizacyjnych", że potrzeba "ponad 20 tys. osób", a "działacze będą mobilizować rodziny, znajomych". Serwis zwraca też uwagę na obawy w szeregach ugrupowania rządzącego. W 2019 roku była tam ogromna pewność siebie przed wyborami parlamentarnymi, teraz wewnętrzne sondaże w PiS pokazują, że nie ma szans, aby partia utrzymała samodzielną władzę, a z części badań wynika wręcz, że Sejm przejmie opozycja.

Jest też problem z ewentualną mobilizacją elektoratu, który tak gremialnie poparł PiS w ostatnich kilku wyborach. - Duża część wyborców PiS z poprzednich lat dziś deklaruje, że nie będzie na nikogo głosować w kolejnych wyborach. [...] To jest dla nas duży problem i wyzwanie. Musimy ich przekonać, przekonać do ogromnej stawki tych wyborów. Poświęcimy temu najbliższe miesiące - dodaje Bielan, który jest przekonany, że jego partia ma obecnie "40 proc. poparcia" i że "wystarczy 43 proc., by utrzymać większość".

RadioZET.pl/wp.pl