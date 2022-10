Jarosław Kaczyński spotkał się w środę 26 października z działaczami i sympatykami w Radomiu. Prezes PiS poruszył kwestię samorządów, których część, jak mówił, działa tak, "jakby była poza państwem lub nawet przeciw państwu". Wspomnijmy, że tego dnia rozpoczęło się 64. posiedzenie Sejmu obecnej kadencji.

Prezes partii rządzącej krytykował samorządy, w których władzę mają oponenci PiS. W ocenie Kaczyńskiego kwestionują dziś politykę prowadzoną przez jego partię. - To jest dzisiaj zjawisko, które, można powiedzieć, zostało niezwykle mocno wyeksponowane, można powiedzieć, że ujawniło się w całej swojej okazałości - jeśli chodzi o część samorządów, jeśli chodzi o sprawę węgla, która dzisiaj jest istotna ze względu na zbliżającą się zimę i ze względu na kryzys – mówił Jarosław Kaczyński w Radomiu.

Kaczyński uderza w samorządy: Nie mogą oceniać państwa

Kaczyński podkreślił, że przy odmowie uczestnictwa w dystrybucji węgla (przez samorządy) dojdzie do istotnych utrudnień. - To bardzo martwi i każe się zastanowić - nie nad samym samorządem, on jest oczywistą częścią państwa demokratycznego i nikomu rozsądnemu nie może przyjść do głowy, żeby podważać istnienie samorządu - tylko nad różnego rodzaju mechanizmami, które będą pozwalały w jakichś momentach kryzysowych na pewnego rodzaju konsolidację władzy, by te zagrożenia odpierać – stwierdził prezes PiS.

Tłumaczył konieczność jednolitej polityki w obliczu wojny i kryzysu ekonomicznego. Kaczyński dodał, że to, czy Polska poradzi sobie w warunkach kryzysu, zależy także od władz lokalnych. W tym miejscu uderzył w politykę prowadzoną przez prezydenta Radomia.

Prezes PiS: Nie wywrócimy się na zimie

- Prezydent 200-tys. miasta powinien pamiętać o tym w szczególności. Korzystam z okazji, żeby mu o tym przypomnieć - żeby przypomnieć panu Witkowskiemu, że jego zadaniem nie jest wykonywanie zadań partyjnych, a wykonywanie zadań państwowych odnoszących się do interesu obywateli - zwrócił się do prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, wspieranego przez KO oraz Lewicę. Jak mówił, wspieranie swojej partii to jedna sprawa, a odpowiedzialność za obywateli i państwo - druga. - To jest coś, czego w żadnym przypadku nie można uchylić - stwierdził Kaczyński.

Ocenił, że "opozycja doszła do wniosku, że może zima będzie tym momentem decydującym". - Używając najprostszego języka, że my się na zimie wywrócimy. Otóż - nie wywrócimy się na zimie - oświadczył prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP - Mikołaj Małecki, Ilona Pecka, Edyta Roś