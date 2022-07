Kaczyński ostrzega Niemców. "My tego nie popuścimy"

Niemcy się z nami nie rozliczyły. Jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec i to w wielkiej skali. To nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania, chodzi także o rozliczenie moralne - powiedział we wtorek w Grójcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, "my tego nie popuścimy".