Kaczyński wydał oświadczenie. Mówi o kandydacie na prezydenta Warszawy

Została zawarta umowa polityczna między PiS a stowarzyszeniem OdNowa o współpracy we wspólnym klubie. Będziemy wspólnie startowali w wyborach. W porozumieniu są zawarte uzgodnienia dotyczące kandydata na prezydenta Warszawy - powiedział w czwartek prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński.

Zjednoczona Prawica się powiększa. Do koalicji rządzącej dołączyła grupa OdNowa kierowana przez wiceszefa MON Marcina Ociepę. On sam w rozmowie z TVN24 potwierdził, że doszło do uzgodnienia umowy koalicyjnej.

Jeszcze tego samego dnia Ociepa wystąpił na konferencji prasowej u boku Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS potwierdził informacje o umowie politycznej, która zakłada, że oba podmioty będą "we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd", a także pójdą wspólnie do kolejnych wyborów.

Oświadczenie Kaczyńskiego. Mówi o kandydacie na prezydenta Warszawy

Prezes PiS podkreślił, że jest to krok, który "ostatecznie kończy pewnego rodzaju momenty trudności" w obozie politycznym Zjednoczonej Prawicy. - Te rozmowy nie zawsze były łatwe, ale to tak w polityce jest. Koniec jest dobry, wszyscy wykazali tutaj zdrowy rozsądek - zapewnił.

- Nasze programy, te elementy merytoryczne, które znajdują się w programie nas po prostu łączą. Chociaż, oczywiście, OdNowa ma pewną specyfikę, ale generalnie rzecz biorąc mieści się w naszym wielkim planie przebudowy Polski - powiedział.

Najciekawszy wątek pojawił się jednak na końcu briefingu. Kaczyński przekazał bowiem, że w porozumieniu ze środowiskiem OdNowa są zawarte uzgodnienia dotyczące kandydata na prezydenta Warszawy. - Sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju - ocenił szef PiS, dodając, że jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o personaliach.

RadioZET.pl/PAP (A. Rebelińska, R. Białkowski)