Kaczyński zapytany o "ataki furii" Tuska. "Widziałem jak on atakował posłanki"

Ten człowiek nie potrafi przegrywać, uznawać woli wyborców - swoją porażkę z moim śp. bratem uznał za skandal, a nie za werdykt obywateli - powiedział "Gazecie Polskiej" prezes PiS Jarosław Kaczyński, mówiąc o liderze PO Donaldzie Tusku. Według niego "dla Tuska Platforma to on i jego ambicje".

Jarosław Kaczyński mówił w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej o działaniach opozycji. Prezes PiS ocenił, że "zdefiniowała ona siebie jako totalna, czyli odrzucająca reguły demokracji, uznająca siebie jako jedyną możliwą i legalna władzę". Według niego konsekwencja takiej postawy jest działanie w każdej sprawie przeciw sejmowej większości.

''Totalność wepchnęła ich we wspieranie agresji przeciwko Polsce. Nie liczę niestety na otrzeźwienie ze strony tych ludzi. Ale bez względu na to, co robili, robią i co robić będą, nasza determinacja się nie zmieni'' - powiedział, zaznaczając, że granice RP "są święte".

PiS wygra kolejne wybory?

Kaczyński pytany, co może zakończyć "totalność" opozycji, odpowiedział: "Myślę, że potrzebne są kolejne przegrane przez nich wybory. Parlamentarne, a dobrze by było, by również i prezydenckie. To mogłoby być impulsem do refleksji - przynajmniej dla niektórych - że dalej tak się nie da". Wicepremier wyraził przekonanie, że doszłoby przy tej okazji "do zmian personalnych w opozycji".

Jak ocenił, "w tym towarzystwie wielkie znaczenie mają stany emocjonalne poszczególnych ludzi, a ogromna część z nich nigdy nie zinternalizowała zasad demokracji''. Jak stwierdził Kaczyński, "oni naprawdę uważają, że demokracja jest tylko wtedy, gdy oni sprawują władzę".

Prezesa PiS spytano, czy jego zdaniem trzecie zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych to prawdopodobny scenariusz. ''W mojej ocenie jak najbardziej prawdopodobny. Powiem więcej, uważam, że mamy perspektywę na utrzymanie władzy nie tylko podczas trzeciej kadencji, lecz także następnej" - odpowiedział.

Kaczyńskiego spytano o "ataki furii", jakich miał dostawać lider PO Donald Tusk. Odpowiedział, że "wcale go to nie dziwi, bo pamięta jego zachowanie po przegranych wyborach prezydenckich"." W Sejmie siedzieliśmy niedaleko siebie i widziałem jak on atakował posłanki. Trzeba było dosłownie bronić tych pań przed jego słowną agresją, taką furiacką właśnie. Kompletnie nad sobą nie panował" - powiedział prezes PiS. Stwierdził, że mówiąc o ludziach, którzy mieli "problem ze zinternalizowaniem zasad demokracji", miał też na myśli Donalda Tuska.

"Ten człowiek nie potrafi przegrywać, nie potrafi uznawać woli wyborców - swoją porażkę moim śp. bratem uznał za skandal, a nie za werdykt obywateli. On tak postrzega świat" - dodał.

RadioZET.pl/PAP