Jarosław Kaczyński kontynuuje swój objazd po Polsce. 12 października był w Puławach (woj. lubelskie), gdzie mówił w nim m.in. o projekcie ustawy o sędziach pokoju oraz wypowiedział kuriozalne słowa, negujące szkodliwość węgla brunatnego. Posłużył się przy tym przykładem elektrowni Bełchatów.

Kaczyński zażartował. Na sali zapadła cisza

- Wiem, że są wielkie kopalnie, wielkie elektrownie, w tym największa w Europie w Bełchatowie, że to się pali, to dymi - jakoś ludzie tam żyją. Tam jest nawet najbogatsza gmina w Polsce. I jakoś nic nie słychać o tym, żeby ludzie tam umierali - stwierdził prezes PiS.

Ale to niejedyny osobliwy fragment jego wystąpienia. Gdy poruszył temat Europy, mówiąc o "Europie suwerennych państw", która jest "jednocześnie zjednoczona i silna", pozwolił sobie na anegdotę, dotyczącą jednego z projektów legislacyjnych PiS sprzed kilku lat.

- Kiedyś, jak żeśmy pierwszy raz doszli do władzy jako Prawo i Sprawiedliwość w 2015 r., to żeśmy ten projekt przedstawiali i w Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych. W Unii Europejskiej nie bardzo chciano o tym rozmawiać, w Stanach Zjednoczonych spotkałem się wtedy z grupą, mogę chyba powiedzieć uczciwie, najwybitniejszych filozofów politycznych i politologów amerykańskich - opowiadał.

Przedstawiłem im ten program, powiedzieli, że dobrze, ale Europejczycy na pewno go nie zrealizują. Tam tak niedopowiedziane było, bo w końcu ja też Europejczyk, że są za głupi Jarosław Kaczyński

Po tych słowach Kaczyński się zaśmiał, ale jego historia nie spotkała się aż taką aprobatą ze strony słuchaczy. Po sali przetoczyły się nieśmiałe śmiechy, ale generalnie zapadła cisza.

Wówczas do akcji wkroczył prowadzący, który rzucił do mikrofonu: "A brawo?", po czym faktycznie wśród publiczności rozległy się gromkie oklaski. - Może niektórzy są za głupi, ale my nie, my jesteśmy wystarczająco mądrzy - dodał wówczaś prezes i te słowa skwitowano już momentalnymi brawami.

RadioZET.pl/YouTube