Kaczyński "zbulwersowany" sprawą Mejzy? "Nie można działać pochopnie"

Nad Łukaszem Mejzą od kilkunastu dni zbierają się czarne chmury. Wirtualna Polska opisała działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu, która miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne.

Kaczyński "zbulwersowany" sprawą Mejzy? Poseł Kukiz'15 odpowiada

Według portalu Mejza pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny. On sam nazwał publikacje portalu "największym atakiem politycznym po 1989 roku" wymierzonym w niego, "którego celem jest obalenie większości rządowej". Powiedział to w trakcie środowej konferencji prasowej, która wzbudziła spore kontrowersje.

O sprawie Mejzy mówił w TVN24 Jarosław Sachajko. Poseł koła Kukiz'15 relacjonował swoją rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, który - w jego opinii - jest "zbulwersowany" wychodzącymi na jaw doniesieniami o wiceministrze.

Będzie to wyjaśnione, nie można działać pochopnie. […] Służby powinny to sprawdzić i wyjaśnić, czy Mejza takich interesów, interesików nie robił, zanim dostał się do parlamentu Jarosław Sachajko, Kukiz'15

Sachajko odniósł się również do konferencji Mejzy, którą nazwał "żenującą". Wcześniej na jej temat wypowiadał się także m.in. Paweł Kukiz, którego zdaniem Mejza "udawał Mesjaszał" i który stwierdził, że jeśli zarzuty wobec wiceszefa MS się potwierdzą i że jeśli zostanie on w rządzie, to będzie miał "duży problem, by głosować z PiS".

RadioZET.pl/TVN24/PAP