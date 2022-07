Kaczyński znów szydzi z osób LGBT. "Moda, by Krysia została Stasiem, a Staś Krysią"

Jarosław Kaczyński odwiedzał w niedzielę 3 lipca miasta w województwie świętokrzyskim, gdzie agitował na rzecz partii rządzącej. Lider PiS ponownie w oburzający sposób zakpił z mniejszości seksualnych i ich dążeń.

Wcześniej Kaczyński gościł w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie twierdził, że rządzący przed PiS "przez wiele lat poniżali naród polski", a w "mętnej wodzie doskonale ryby łowili".

Kaczyński znów szydzi z osób LGBT. "Jeżeli gdzieś jest moda, to nie znaczy, że w Polsce"

W Kielcach Kaczyński oburzył po raz kolejny, szydząc z praw i inicjatyw osób LGBT. - Jeżeli gdzieś jest moda, by Krysia została Stasiem, a Staś Krysią, to nie znaczy, by w Polsce była taka moda. Po prostu tyle – powiedział w Kielcach Kaczyński.

Kolejny przejaw dyskryminacji z ust szefa partii rządzącej spotkał się z oklaskami tłumu. Szef PiS raz za razem nawiązywał do lidera Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska.

- Zbudować taką UE będzie trudno, bo w silniejszych państwach dążenie do dominacji jest silne. Anglia przeszkadzała, to ją wypchnięto. W tym dobrze sprawdził się Donald Tusk. Jak coś trzeba zniszczyć, rozbić, to tak, w tym jest dobry. Z budowaniem to nie bardzo – punktował Kaczyński.

RadioZET.pl