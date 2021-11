Kadencja Andrzeja Dudy zostanie skrócona? "Będziemy walczyć o taką większość w parlamencie"

Borys Budka zapowiada, że Koalicja Obywatelska będzie walczyć, aby Andrzej Duda skończył wcześniej swoją kadencję. – To moje marzenie – mówi szef klubu KO w Radiu ZET.

Andrzej Duda zakończy swoją drugą kadencję w 2025 roku, ale Borys Budka chce, aby stało się to wcześniej. – Lista grzechów prezydenta wobec państwa jest tak długa, że starczyłoby na trzy Trybunały Stanu – mówi Budka w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Borys Budka chce skrócenia kadencji Andrzeja Dudy

Szef klubu KO dodaje, że „jest jeszcze procedura impeachmentu”. – Wybory [parlamentarne – red.] wygra opozycja. Nie wiem, czy będzie miała odpowiednią większość, by złożyć prezydenta z urzędu, ale to moje marzenie, by wyeliminować z życia publicznego ludzi, którzy łamali konstytucję – zdradza szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Gość Beaty Lubeckiej zapowiada: – Będziemy walczyć o taką większość, żeby pan prezydent Duda skończył wcześniej swoją kadencję.

Budka skrytykował też działania rządu w czasie czwartej fali epidemii koronawirusa. – Wchodziłem wczoraj na stronę KPRM, w zakładce „Rady Medycznej” nie widziałem żadnego oficjalnego dokumentu. Obawiam się, że może być tak, że nie rządzą eksperci, tylko ludzie, którzy zajmują się wizerunkiem rządu i premiera. Za to powinien być Trybunał Stanu – mówi Borys Budka w internetowej części programu.

– Jeżeli prawdą jest, że decyzje rządu były podyktowane nie względami medycznymi, a tylko działaniami PR-owców, to za coś takiego jest Trybunał Stanu – podkreśla polityk. Zdaniem Gościa Radia ZET, lista osób, które powinny trafić przed TS jest bardzo długa: „od prezydenta Dudy po premiera, skończywszy na Sasinie, Szumowskim”. – Ta lista jest dłuższa, niż lista nielojalnych posłów wobec Morawieckiego – komentuje wiceprzewodniczący PO.

Posłuchaj podcastu

RadioZET.pl/oprac. AK