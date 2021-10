Będzie wniosek o skrócenie kadencji parlamentu. "Ten rząd nie może trwać dłużej"

Władysław Kosiniak-Kamysz złoży w imieniu PSL wniosek o skrócenie kadencji Sejmu - przekazała po południu Polska Agencja Prasowa.

Wniosek o samorozwiązanie Sejmu musiałoby poprzeć co najmniej 307 posłów, czyli dwie trzecie wszystkich uprawnionych. Bez głosów koalicji rządzącej będzie to niemożliwe.

Wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. "Rząd nie może trwać dłużej"

– Klub parlamentarny Koalicji Polskiej złoży wniosek o skrócenie kadencji parlamentu. Ten rząd nie może trwać dłużej – uzasadnił Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców tłumaczył, że PSL wnosi o samorozwiązanie Sejmu w obliczu obecnej sytuacji politycznej. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza zaszły nadzwyczajne okoliczności, by wnieść tak drastyczny wniosek. Wskazał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, będące kolejnym etapem wyprowadzania Polski z UE.

– W poczuciu odpowiedzialności, że dalej tak być nie może, że po prostu to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, ten podział społeczny i wyprowadzanie nas z UE jest wbrew woli Polaków, należy doprowadzić do zmiany rządu. W demokratycznym państwie można zrobić to tylko w jeden sposób, a my jesteśmy demokratami - w wyniku wyborów – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Obiecał, że jako PSL "zrobimy wszystko, żeby przyśpieszyć termin wyboru i doprowadzić do skrócenia kadencji parlamentu". – Zrobimy wszystko, żeby po wyborach wyłonić większość rządzącą, która doprowadzi do pokoju społecznego, da podmiotowe i trwałe miejsce Polski w UE, ochroni małych i średnich przedsiębiorców, zakończy i zatrzyma niszczenie polskiego rolnictwa, wzmocni wspólnotę samorządową i doprowadzi do reformy służby zdrowia – oświadczył lider PSL.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Pogrzebny