Kadencja wydłużona do 6 lat? Morawiecki zapowiada rewolucyjną zmianę

Jarosław Kaczyński, odpowiadając w niedzielę na pytania mieszkańców Mielca (Podkarpacie), zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy przedłużającej kadencję samorządów o pół roku.

- Wystąpimy z projektem jej przedłużenia (kadencji samorządów – PAP) o pół roku, czyli będzie pięć i pół. To z powodu tego, że zbiegły się wybory i to jest niewykonalne, żeby przeprowadzić na raz wybory samorządowe i parlamentarne. To mówi PKW i to mówią także wszyscy szefowie finansów partyjnych – powiedział szef PiS.

Morawiecki: wystąpimy z projektem wydłużenia kadencji

Mateusz Morawiecki został zapytany przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej w Białej Podlaskiej, czy to przesunięcie terminu wyborów wynika z obaw w PiS, że złe wyniki w wyborach samorządowych mogą przełożyć się na wybory parlamentarne.

Premier zwracając uwagę na wyniki PiS w ostatnich wyborach samorządowych podkreślił, że "to chyba może być jedyny realistyczny prognostyk na ewentualne przyszłe wybory samorządowe".

- Te wyniki były rekordowe. Były lepsze nawet procentowo, niż te poprzednie, o których pamiętam - AWS-u z 1998 roku. A więc my nie mamy się czego obawiać w przypadku wyników wyborów samorządowych - ocenił szef rządu.

"Zaproponujemy przesunięcie wyborów"

Jak dodał, "kumulacja wyborów - (czyli wybory samorządowe, wybory parlamentarne) - może rodzić różnego rodzaju komplikacje operacyjne, komplikacje techniczne". - I na to wskazuje nam Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza w różnych głosach, które stamtąd się pojawiają - zaznaczył.

- W związku z tym zaproponujemy parlamentowi i panu prezydentowi przesunięcie (wyborów samorządowych) o pół roku, o kilka miesięcy, myślę, że maksymalnie do roku. W tym przedziale czasowym widziałbym to przesunięcie - poinformował. Jak zaznaczył, "oczywiście decyzja należy do parlamentu i do pana prezydenta, ale sądzę, że wtedy będziemy w stanie uniknąć tych podstawowych komplikacji operacyjnych".

RadioZET.pl/ Edyta Roś (PAP)