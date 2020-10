Kaja Godek bez maseczki cieszyła się z wyroku TK. "Zabawa jest przednia"

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna, czyli usunięcie ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu jest niezgodna z konstytucją. Aktywiści antyaborcyjni przyjęli ten wyrok z wielkim entuzjazmem. Działacze pro-life bilil brawo i krzyczeli - "dziękujemy".

Kaja Godek bez maseczki świętowała wydanie wyroku TK

- Mamy potwierdzenie tego, że selekcja i zabijanie dzieci podejrzanych o wady genetyczne lub chorobę jest niezgodne z polską konstytucją. Trybunał orzekł to jednogłośnie - oświadczyła Godek po ogłoszeniu wyroku w rozmowie z dziennikarzami.

I dodała: "Dzisiaj Polska jest przykładem dla Europy, jest przykładem dla świata. Nie tkwimy w konieczności dziejowej, która by nakazywała marsz w lewo i stopniowe zwiększanie dostępności mordowania ludzi. Nie tkwimy w takim determinizmie. Jest możliwa ochrona życia, jest możliwe regularne działanie pro-life, które przynosi efekty".

W czwartek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w al. Szucha zgromadziło się kilkanaście osób. Organizacja większych zgromadzeń jest obecnie niemożliwa z powodu pandemii koronawirusa. Nakaz zachowania reżimu sanitarnego oraz zasłaniania ust i nosa zdawał się jednak nie obowiązywać aktywistki pro-life.

W przypływie entuzjazmu aktywiści antyaborcyjni zaczęli podrzucać Godek. Na zdjęciach i nagraniach, które opublikowano na Twitterze, widać, że inicjatorka projektu "Zatrzymaj Aborcję" nie na na sobie maseczki. Jak twierdzi, posiada specjalne zaświadczenie lekarskie, na mocy którego nie musi nosić maseczki.

"A przed budynkiem Kaja Godek bez maseczki", "Pani Kaja Godek przed TK. Zabawa jest przednia" - czytamy na Twitterze.

Przypomnijmy, we wniosku, który w czwartek rozpatrywał TK, zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Opozycja w mocnych słowach oceniła wyrok Trybunału. - Trybunał Konstytucyjny jest pseudo Trybunałem, w składzie, który jest nieznany polskiej konstytucji z trzema dublerami". - Trybunał Konstytucyjny jest pseudo Trybunałem, w składzie, który jest nieznany polskiej konstytucji z trzema dublerami. [...] (TK) wypełnił polityczne zlecenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który użył pseudo Trybunału, aby wprowadzić nieludzkie przepisy, zmienić prawo, które obowiązywało od lat 90., a w czasach wirusa COVID-19 udowodnił, że nie ma żadnych hamulców ani zasad, próbuje zgotować polskim kobietom piekło - powiedział szef PO Borys Budka.

- Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez mózgów, bez płuc - to barbarzyństwo i zwykła podłość. Za mało im ludzkich łez - tak z kolei ocenił wyrok TK poseł Lewicy Adrian Zandberg.

RadioZET.pl