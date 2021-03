Kandydat PiS na RPO zapewnia: jestem gwarantem apolityczności

To, że parlamentarzysta zostaje Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to nie jest nic nowego - mówi Bartłomiej Wróblewski poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w środowym "Naszym Dzienniku". Dodaje, że taka sytuacja ma miejsce w wielu krajach świata.

Bartłomiej Wróblewski podkreślał w rozmowie z gazetą, że "kluczowe jest to, czy parlamentarzysta, który obejmie tę funkcję, będzie w stanie sprostać oczekiwaniom społecznym". - A ja jestem gwarantem tego, że urząd RPO będzie apolityczny. [...] W swojej pracy parlamentarnej udowodniłem, że jestem osobą niezależną, myślącą samodzielnie - stwierdził.

Na pytanie gazety, jak zamierza przekonać senatorów, kandydat PiS na RPO powiedział, że w pierwszej kolejności poprosi o zaufanie. - Wiem, ze kwestie polityczne zdominowały dzisiaj nasze życie - także społeczne, ale jesteśmy w stanie razem określić te obszary działań, w których jesteśmy zgodni. Bez względu, czy ktoś - tak jak ja - odwołuje się do tradycyjnych wartości, czy bliżej mu do myśli socjalistycznej. Wierzę w to, że dzisiaj każdy dostrzega konieczność pomocy samotnym matkom i ojcom, emerytom, pacjentom czy kobietom dyskryminowanym w pracy - mówił w "ND".

Bartłomiej Wróblewski kandydatem PiS na RPO

Dodał, że wkrótce ruszy z szerokimi konsultacjami. - Myślę, że w ten sposób będę mógł uzyskać poparcie dużo szersze, wychodzące daleko poza ludzi związanych ze Zjednoczoną Prawicą - wskazał.

Kandydat na RPO pytany przez "Nasz Dziennik" o prawo do protestów, mówił, że to grupa praw, która jest mu bardzo bliska. - To są klasyczne wolności liberalne. Tak, jako RPO będę chronił wszystkie wolności obywatelskie, we wszystkich ich odmianach. Będę obrońcą słowa, zwoływania zgromadzeń czy stowarzyszania się. Bez względu na to, czy podzielam opinię osób protestujących. Jest to niezwykle ważne, żeby RPO działał w tym zakresie. A to dlatego, że w wielu miejscach świata pojawiają się tendencje do tego, żeby odbierać obywatelom właśnie te prawa, które są naturalne - powiedział Wróblewski.

RadioZET.pl/PAP