Karol Nawrocki został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 248 posłów, 198 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Teraz jego wybór musi zatwierdzić także Senat.

Parlament musi w tym roku wybrać nowego prezesa Instytutu, ponieważ 5-letnia kadencja obecnego - dr Jarosława Szarka - upływa 22 lipca. Jako że do wyboru potrzeba zgody obu izb, istnieje prawdopodobieństwo klinczu podobnego, jak w przypadku prób wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnijmy bowiem, że w Sejmie większość ma koalicja rządząca, a w Senacie opozycja.

Karol Nawrocki wybrany przez Sejm na nowego prezesa IPN

Karol Nawrocki jest z wykształcenia historykiem, z tytułem doktora nauk humanistycznych. W latach 2013-17 pracował w gdańskim oddziale IPN, a od 2017 roku zajmuje stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kandydat na szefa IPN przedstawił posłom swoją wizję kierowania Instytutem 14 maja podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Za wyborem dr. Nawrockiego opowiadali się m.in. posłowie PiS, natomiast przeciwko byli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy głównie krytykowali prowadzoną w ostatnich latach przez polskie władze politykę historyczną, w tym IPN i dr. Nawrockiego jako szefa Muzeum II Wojny Światowej. Ostatecznie sejmowa komisja sprawiedliwości zdecydowała większością głosów, że przedstawi izbie pozytywną opinię o kandydacie na szefa IPN.

"Ostatnie 5 lat IPN-u to czas od kryzysu do kryzysu. Czas degeneracji instytucji. Od nowelizacji do hajlującego nacjonalisty. Powołano dziś nominata PiS, który posłużył już do przejęcia jednej instytucji. Był pasem transmisyjnym jego polityki historycznej. Dobrze się im zasłużył!" - komentował na Twitterze wybór Nawrockiego poseł KO Michał Szczerba.

RadioZET.pl/Twitter/PAP