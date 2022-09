Zbigniew Girzyński był jednym z gości wtorkowego wydania "Faktów po Faktach" TVN24. Wśród tematów dyskusji były rosnące ceny węgla i rządowe propozycje dla osób najbardziej zagrożonych podwyżkami surowca.

- Czy ten węgiel będzie i czy będzie w dobrej jakości, to pokaże przyszłość. Zakładam, że premier rzeczywiście robi wszystko, by ten węgiel był - komentował Girzyński, który jest posłem koła Sprawy Polskie i w Sejmie wspiera obóz rządzący.

Spięcie w TVN24. "Na takim poziomie nie będziemy rozmawiać"

W pewnym momencie prowadząca zadała pytanie skierowane do Girzyńskiego: - Co pan powie rolnikom, którzy stoją pod kopalnią Janina i czekają po 500 godzin i nie wiedzą, czy ten węgiel będzie, czy go nie będzie?

- Powiem im pani redaktor, że jeśli dalej będą głosowali albo na Platformę Obywatelską, albo Prawo i Sprawiedliwość to będą mieli te problemy - odpowiedział Girzyński. W tym momencie Katarzyna Kolenda-Zaleska załamała ręce i do dyskusji włączył się obecny w studiu Cezary Tomczyk z PO. - Panie pośle, ludzie potrzebują rozwiązań tu i teraz, od tego rządu - mówił parlamentarzysta z opozycji.

Girzyński na kolejne pytania prowadzącej o konkretne rozwiązania dla ludzi czekających w długich kolejkach po drogi węgiel odpowiedział, że powie im te same słowa, które powiedział w studiu telewizyjnym. - Na takim poziomie nie będziemy rozmawiać, jest pan przedstawicielem strony rządzącej i nie może pan wszystkiego sprowadzać do konfliktu partyjnego - mówiła Kolenda-Zaleska.

Cezary Tomczyk pytał dodatkowo Girzyńskiego, dlaczego nadal wspiera PiS, skoro ma o nim złe zdanie. Odpowiedział, że wszedł do koalicji z PiS, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. - Jak jest wojna tuż przy naszej granicy, to wszystkie ręce na pokład - argumentował.

Pod koniec sierpnia Girzyński ogłosił budowę nowego ugrupowania, które ma być poza orbitą PiS-u lub Platformy Obywatelskiej.

RadioZET.pl/TVN24/Wirtualna Polska