Katastrofa smoleńska pozostaje przedmiotem polsko-rosyjskiej batalii prawnej. Polska Prokuratura Krajowa oskarżyła trzech rosyjskich kontrolerów, którzy 10 kwietnia 2010 roku pełnili służbę na lotnisku w Smoleńsku.

To w jego pobliżu rozbił się prezydencki Tupolew z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Przypomnijmy, polscy śledczy zarzucili jesienią 2020 roku rosyjskim kontrolerom umyślne spowodowanie katastrofy i sprowadzenie jej niebezpieczeństwa, co doprowadziło do śmierci wielu osób.

Prokuratura Krajowa oskarża rosyjskich kontrolerów ze Smoleńska. W piątek zapadnie wyrok

Sprawie w sądzie przyjrzał się wnikliwie reporter Radia ZET Michał Dzienyński. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, to będzie to pierwszy krok do wydania za Rosjanami międzynarodowego listu gończego.

W praktyce trudno jednak spodziewać się, nawet po wystosowaniu listów gończych, by Rosjanie wydali kontrolerów polskiej stronie. Rozprawa ma zacząć się w sądzie w samo południe. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział jesienią 2020 roku, że Kreml odnosi się negatywnie do zarzutów Polski dotyczących katastrofy samolotu 154M. Dodał, że nie wie, czy Polska zwracała się do prokuratury generalnej Rosji z wnioskiem o aresztowanie kontrolerów lotów z lotniska Siewiernyj w Smoleńsku.

RadioZET.pl/BC