Zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej wniósł dziś do sądu o tymczasowe aresztowanie trzech kontrolerów pełniących w 2010 r. służbę na lotnisku w Smoleńsku-Północ. Informację przekazała PAP rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Areszt dla kontrolerów pracujących na wieży na lotnisku wojskowym Smoleńsk-Siewiernyj ma być pierwszym krokiem do wydania międzynarodowego listu gończego. Jeśli Sąd Rejonowy Warszawy-Mokotów przychyli się do wniosku i wyda takie postanowienie, śledczy będą mogli podjąć działania zmierzające do zatrzymań.

Chodzi o pracujących na wieży kontroli lotów 10 kwietnia 2010 roku. Doszło wtedy do katastrofy smoleńskiej – prezydencki samolot Tu-154 rozbił się daleko od pasa lotniska. Zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy.

Katastrofa smoleńska. Prokuratura Krajowa wnosi o aresztowanie rosyjskich kontrolerów

- Zarzuty, które postawiono kontrolerom dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, skutkującego śmiercią wielu osób -­ przekazała Ewa Bialik.

Przypomnijmy, że wcześniej polska prokuratura wydała postanowienia o zmianie zarzutów stawianych dotąd rosyjskim kontrolerom – z nieumyślnego spowodowania katastrofy i sprowadzenia jej niebezpieczeństwa na działanie umyślne.

Polscy śledczy uznali, że kontrolerzy, poprzez zezwolenie na zniżanie się samolotu i warunkowe, próbne podejście do lądowania „przewidywali, iż może dojść do katastrofy i się na nią godzili” – czytamy.

RadioZET.pl/PAP