Nieznane fragmenty rozmowy Donalda Tuska i Edmunda Klicha po katastrofie smoleńskiej zostały dziś wyemitowane przez TVP1. Chodzi o "poufną naradę" Tuska i Klicha z 23 kwietnia 2010 roku, a więc niecałe dwa tygodnie po katastrofie.

Klich został po 10 kwietnia akredytowanym przedstawicielem Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej (MAK), która badała przyczyny tragedii. Byli w niej także minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, sekretarz kolegium ds. służb specjalnych Jacek Cichocki, minister obrony Bogdan Klich, minister spaw wewnętrznych Jerzy Miller, zajmujący się kontaktami z rodzinami ofiar minister Michał Boni oraz szef Kancelarii Premiera Tomasz Arabski.

Autorzy reportażu podali, że nagranie ze spotkania Tuska i Klicha miało zostać zniszczone. Klich na nagraniu pyta, dlaczego państwo wysłało przedstawiciela Polski przy MAK do Rosji bez pieniędzy, czy tłumacza. Z materiału dowiadujemy się, że powodem ich spotkania jest "publiczne wystąpienie pana przewodniczącego" – jak mówił ówczesny premier.

Poszło o wystąpienie Klicha w TVN, w którym mówił: "Zasady są jasne. Projekt raportu przygotowuje strona rosyjska. My mamy 60 dni na odpowiedź i wszystko. Oni tę odpowiedź, te nasze uwagi mogą uznać albo nie". Potem Klich tłumaczył się Tuskowi, dlaczego rozmawiał z dziennikarzami, a nie z premierem. Z materiału dowiadujemy się również, że Klichowi - po czterech dniach jego pobytu w Rosji - odebrano łączność kryptograficzną z krajem. "Pierwszy pański monit mówiący o potrzebie akredytacji i przywrócenia łączności kryptograficznej załatwiłem od ręki. Podjąłem decyzję o pozostawieniu tej łączności. Ja pomijam fakt, że nikt nie umiał mi wytłumaczyć, dlaczego została przerwana" - tłumaczył Tusk.

Premier odniósł się też do tłumaczeń Klicha i jego wystąpienia w telewizji. "Jeśli dyskomfort, że nie miał pan kontaktu z premierem w sprawach polityki międzynarodowej, jest powodem, dla którego pan tak postępuje, jak w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, to rzeczywiście mamy różną ocenę tego, jak powinien się urzędnik państwowy w danej sytuacji zachować" - oświadczył Tusk. W innej części nagrania Tusk powiedział: "Niestety uważam, że to wystąpienie nam utrudni, a nie ułatwi wyjaśnianie tej sprawy od strony obalania różnych spiskowych teorii. Prawdziwe źródło niepokojów w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje" - dodaje.

RadioZET.pl/TVP1