Do nietypowej sytuacji doszło podczas protestu przed jednym z katowickich kościołów. Rozmawiający z demonstrantkami i demonstrantami ksiądz przyznał bowiem w pewnym momencie: - Ja też jestem przeciw PiS-owi. Jego deklaracja wzbudziła oklaski wśród zgromadzonych.

Od czwartku trwają w całej Polsce protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodny z konstytucją uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., który dopuszcza przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

Demonstranci już szósty kolejny dzień zbierali się w największych polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź) oraz w mniejszych ośrodkach miejskich. Na środę planowany jest ogólnokrajowy strajk, a przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zapowiadają, że to nie koniec. Przedstawiły też listę swoich postulatów, wśród których znalazło się m.in. żądanie dymisji rządu PiS.

Katowice. Ksiądz do protestujące: jestem przeciwko PiS-owi

Jak się okazuje, protestujący mogą mieć też nieoczekiwanych sojuszników. Do zgromadzonych pod jednym z katowickich kościołów wyszedł ksiądz rezydujący w tej parafii. Nagranie z tej sceny udostępnił na swoim profilu śląski europoseł Wiosny Łukasz Kohut:

- Przeciwko czemu państwo protestują? Przeciwko Kościołowi czy przeciwko nam duchownym? - pyta ksiądz demonstrantów. - Ani przeciwko Kościołowi, ani przeciwko duchownym... - odpowiada jedna z kobiet. I wtedy pada nagła i zaskakująca riposta.

- Ja jestem przeciwko PiS-owi też! - mówi duchowny. W tym momencie tłum zaczyna bić brawo. Potem słyszymy jeszcze inną kobietę, która przyzna: - Tylko że to nie ma znaczenia, bo PiS jest marionetką Kościoła. W tym momencie nagranie się urywa.

Kaczyński komentuje wyrok TK: innego być nie mogło, obronimy Polskę

Jarosław Kaczyński, po kilku dniach milczenia odniósł się do wyroku Trybunału w oświadczeniu zamieszczonym we wtorek mediach społecznościowych. Określił go jako "całkowicie zgodny z konstytucją".

Prezes PiS potępił jednocześnie trwające od zeszłego czwartku protesty przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego. - Ci, którzy do nich wzywają, ale i także ci, którzy w nich uczestniczą, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się poważnego przestępstwa - oświadczył szef PiS. Wezwał też do obrony kościołów.

Jak stwierdził, "dziś jest czas, w którym musimy umieć powiedzieć "nie" temu wszystkiemu, co może nas zniszczyć, ale to zależy od nas, państwa, jego aparatu, ale przede wszystkim zależy od nas, od naszej determinacji, odwagi". - Obrońmy Polskę - zaapelował prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP/Twitter