Kazimierz Michał Ujazdowski ma dołączyć do klubu PSL-Koalicja Polska - informuje nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Transfer ten już wcześniej zapowiedział poseł "ludowców" Marek Biernacki. Konferencja prasowa w tej sprawie zapowiedziana jest na wtorek na godz. 10.

Kazimierz M. Ujazdowski dołączy do klubu PSL

W rozmowie z Polsat News Biernacki potwierdził, iż "nie jest tajemnicą, że do nas przystąpi Kazimierz Michał Ujazdowski, tak samo Ireneusz Raś zgłosił akces do naszego klubu, wyrzucony z klubu Platformy Obywatelskiej". Jego zdaniem klub PSL będzie się zwiększać i "rozszerzać swoją aktywność" i będzie to "efekt śnieżnej kuli".

Nam nie chodzi o transfery. Nam chodzi o to, żeby budować pewne środowiska polityczne, które będą z nami współpracowały. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę Marek Biernacki, poseł KP-PSL

- Celem Koalicji Polskiej, PSL-u i pozostałych partnerów jest budowa silnego centrum w Polsce. Uważam, że to silne centrum jest potrzebne - powiedział Biernacki. - O to chodzi Platformie i PiS-owi, żeby był podział, polaryzacja. Ta wojna, która istnieje jest na rękę i Platformie i PiS-owi - tłumaczył, dodając: - Nam zależy na tym, żeby polskie społeczeństwo miało wybór, na dziś tego wyboru nie ma.

Kazimierz M. Ujazdowski - kim jest?

Kazimierz M. Ujazdowski został w październiku 2019 roku wybrany do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej w okręgu obejmującym stołeczne dzielnice Śródmieście, Bielany, Białołęka i Żoliborz oraz komisje obwodowe za granicą.

Wcześniej w latach 1991-93 i 1997-2014 był posłem na Sejm (z ramienia m.in. AWS i PiS) oraz deputowanym do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-19 (wybranym z list PiS). Dwukrotnie - w latach 2000-01 oraz 2005-07 - sprawował urząd ministra kultury.

