Kidawa-Błońska: IPN w tej formie nie może istnieć. "Szkoda na niego pieniędzy"

IPN od dłuższego czasu nie przynosi chluby i chwały naszemu państwu. Jest instytucją czysto polityczną - oceniła w "Graffiti" wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska

Instytut nie bada naszej historii, ale stara się napisać ją na nowo. Szkoda na niego pieniędzy - stwierdziła była kandydatka na prezydenta RP

Instytucja badawcza jest potrzebna, ale takie działania można prowadzić na uniwersytetach i w archiwach – dodała Kidawa-Błońska

- IPN to instytucja czysto polityczna i w tej formie nie ma racji bytu – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska w programie „Graffiti” w Polsat News. Według wicemarszałek Sejmu argumentem za zmianą funkcjonowania Instytutu była ustawa o IPN oraz nominacja dr. Tomasza Greniucha na p.o. dyrektora Oddziału Instytutu we Wrocławiu.

-Ta instytucja w takiej formie nie ma racji bytu. Najpierw ustawa, która spowodowała pogorszenie sytuacji międzynarodowej z Izraelem i USA, teraz nominowanie osób, które nie powinny zajmować takich stanowisk. To nie jest instytucja, która bada historię naszego kraju, to instytucja czysto polityczna, która usiłuje napisać inną, nową historię, a przecież nie o to chodzi - mówiła Kidawa Błońska.

Kidawa-Błońska: na IPN szkoda pieniędzy

Była kandydatka na prezydenta RP dodała też, że badania przeprowadzane przez IPN mogą przejąć uniwersytety. - Potrzebna jest instytucja badawcza, ale równie dobrze można to robić na uniwersytetach czy w archiwach państwowych. Nie może być działu, który skupiony jest tylko na budowaniu historii potrzebnej partii rządzącej. Szkoda pieniędzy na tę instytucję - podkreśliła Kidawa-Błońska.

RadioZET.pl/PolsatNews/PAB