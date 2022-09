Jacek Kurski został w poniedziałek odwołany z funkcji prezesa TVP. Zastąpił go Mateusz Matyszkowicz, który w czwartek pojawił się w siedzibie PiS. Opozycja uważa, że niezależnie od zmian kadrowych telewizja publiczna dalej będzie wspierać władzę. A jak zmieniłaby się TVP po ewentualnej przegranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach?

- Niektórym nie podoba się, że to jest pisowska telewizja publiczna. Mi się po prostu nie podoba to, że jest to telewizja pod władzą partii, która aktualnie rządzi (…). Jednym z największych wyzwań przed przyszłymi rządami będzie to, aby nie dać się skusić, by wejść w te same buty - odpowiedział Adrian Zandberg.

TVP po PiS-ie? Zandberg: Nie wejdziemy w buty Kaczyńskiego i Kurskiego

- A ktoś u was ma takie ciągoty? - zapytał prowadzący Andrzej Stankiewicz.

- Powiedzmy, że jeśli chodzi o Koalicyjny Klub Lewicy, to takich ciągot nie ma, ale są takie głosy w różnych środowiskach opozycyjnych - zwrócił uwagę Zandberg.

- Włodzimierz Czarzasty jako członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trząsł mediami w latach 90. - wtrącił Stankiewicz.

- Z tych doświadczeń jest rozsądna refleksja. Myślę, że dużym wyzwaniem będzie wyjęcie telewizji z bezpośredniego wpływu partii rządzącej, aby uczynić ją telewizją publiczną naprawdę. Chciałem bardzo jasno powiedzieć, że jeżeli komuś się marzy wejść w buty Kaczyńskiego i Kurskiego w kolejnej kadencji, to nie naszymi głosami - zadeklarował Zandberg.

Kierwiński pokłócił się z Rzepeckim. "Pan obraża Polaków"

- Jacek Kurski uczynił z telewizji publicznej medialne ZOMO współpracujące z władzą. ZOMO niszczyło ludzi za komuny, a ta telewizja niszczyła ludzi za rządów PiS. Ta telewizja jest emanacją rządów PiS - stwierdził poseł KO Marcin Kierwiński i zacytował słowa Kurskiego o tym, że “ciemny lud to kupi”. - I taka była ta telewizja i taka jest PiS-owi potrzebna - podsumował.

Wypowiedź Kierwińskiego oburzyła Łukasza Rzepeckiego z Kancelarii Prezydenta. - Prosiłbym, aby nie obrażał pan Polaków - zaapelował.

Andrzej Stankiewicz wtrącił, że Kurski zaprzeczył, by wypowiedział słowa o “ciemnym ludzie”. - Ale są tacy, którzy twierdzili, że użył takiego sformułowania - zaznaczył.

- Muszę zareagować - nie ustępował poseł KO.

- Ja muszę zareagować na to, jak pan (Kierwiński - red.) obraża Polaków. Jeżeli Polacy chcą oglądać właśnie taką telewizję, to mają do tego prawo. Nich pan przeprosi - grzmiał Rzepecki.

- To, że ktoś taki jak Kurski był prezesem telewizji i to, co wyprawia z ludźmi ta telewizja, to obraża Polaków - odparł poseł KO. - Pan nie rozumie cytatu i pewnej symboliki - zarzucił Rzepeckiemu.

- Niech się pan tak nie denerwuje tylko przeprosi - odpowiedział Rzepecki.

- Denerwuję się, bo to jest żenujące, że broni pan Jacka Kurskiego - zakończył Kierwiński.

