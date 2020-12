Kinga Duda jako doradczyni ojca. Czym się zajmuje? Prezydencki minister ujawnia

Kinga Duda jest doradczynią prezydenta. Czym zajmuje się w Kancelarii córka głowy państwa? M.in. o tym mówił Paweł Mucha, który w środę był "Gościem Radia ZET". Wiceszef Kancelarii Prezydenta pytany był także o powód braku aktywności prezydenta w ostatnim czasie oraz dlaczego Andrzej Duda nie zaprosił do Pałacu liderek Strajku Kobiet.

Zdaniem Pawła Muchy, gościa Radia ZET, "sporej części polskiej klasy politycznej i mediów nieprzychylnych prezydentowi, które bardzo źle odebrały zwycięstwo prezydenta, zależy na tym, żeby kreować nieprawdziwy obraz". Wiceszef Kancelarii Prezydenta pytany był w internetowej części programu „Gość Radia ZET” m.in. o brak aktywności Andrzeja Dudy w ostatnim czasie. - Mamy cały czas próbę podważania mandatu Zjednoczonej Prawicy a pan prezydent, wygrywając wybory, pewnie przekreślił nadzieję tych, którzy liczyli, że dojdzie w Polsce do przyspieszonych wyborów – dodał minister.

Mucha podkreślił również, że Andrzej Duda „interweniuje w wielu obszarach”. - Jest bardzo aktywny, ma bardzo bogato wypełniony kalendarz – spotkania z premierem, ministrami, konsultacje – wyliczał wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Paweł Mucha o Kindze Dudzie: Jest głosem młodego pokolenia

Mucha pytany był również o to, dlaczego nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego liderek Strajku Kobiet. - Widziała pani zachowania jednej z liderek, lżenie policjantów, wulgaryzmu, próbę plucia, wypowiedzi o broni, podżeganie do przestępstwa - wyliczał gość Radia ZET.

Widziałem wczoraj sceny, które mnie niezwykle bulwersują – wydawania poleceń posłom, że mają przerywać kordon policyjny. Widziałem przedstawicieli narodu, którzy biernie się przyglądali, choć byli zawstydzeni. Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta

Poproszony także o komentarz ws. przyszłości prezydenckiego projektu dot. aborcji, Mucha odpowiedział, że „prezydent przedstawił projekt ustawy". - Uspokoiło to pewne emocje społeczne, ale gospodarzem tego projektu na tym etapie prac legislacyjnych jest Sejm - dodał.

Beata Lubecka zapytała także wiceszefa Kancelarii Prezydenta o to, czym zajmuje się doradczyni prezydenta Kinga Duda. Słuchacz Radia ZET prosił o wymienienie trzech projektów córki Andrzeja Dudy. - Doradcy są dla prezydenta i na jego potrzeby przedstawiają opinie – odpowiedział. - Doradza prezydentowi w kwestiach dotyczących młodych osób. Jest głosem młodego pokolenia – podkreślił minister.

Padło także pytanie, czy córka głowy państwa zajmie się projektem dotyczącym instytucji sędziów pokoju. - Ja jestem zwolennikiem dyskusji na temat konkretnych działań w tej sprawie. Takie analizy są prowadzone - mówił Paweł Mucha i dodał, że Kinga Duda ma kompetencję i wiedzę w tym obszarze i się nim interesuje.

RadioZET.pl/RadioZET