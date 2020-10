Kinga Duda jest społecznym doradcą swojego ojca - prezydenta Andrzeja Dudy. Z informacji na stronie Kancelarii Prezydenta wynika, że na doradcę została powołana w sierpniu tego roku. Córka Andrzeja Dudy jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa amerykańskiego na CUA Columbus School of Law w Waszyngtonie. W sobotę dziennik ''Fakt'' ujawnił, czym Kinga Duda zajmie się w Kancelarii Prezydenta.

– Kinga Duda zajmie się projektem dotyczącym instytucji sędziów pokoju. Jest znawczynią prawa amerykańskiego – zdradził "Faktowi" jeden z bliskich współpracowników Andrzeja Dudy. Działalnością córki prezydenta ma być zachwycona doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska.

Przygotowała doskonałe opracowanie na temat sędziów pokoju. Była nadzwyczajna, niezwykle kompetentna, zaangażowana, sympatyczna i bardzo normalna Zofia Romaszewska

Kinga Duda w Kancelarii Prezydenta

Kinga Duda specjalizuje się "w międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym". Córka Andrzeja Dudy jest "uczestniczką licznych międzynarodowych konkursów z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)", a "w czasie studiów pełniła funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Postępowania Cywilnego TBSP UJ". Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych krajowych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, a także Parlamencie Europejskim. Jako wolontariuszka uczestniczyła w pracach Biura Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP, gdzie wspierała również prace legislacyjne.

Przypomnijny, że Kinga Duda zabrała głos podczas wieczoru wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Córka prezydenta w mocnych słowach powiedziała, co sądzi o nienawiści. Kinga Duda zaapelowała do wszystkich, "żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu", gdyż - jak podkreśliła - "niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy, i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi, i wszyscy zasługujemy na szacunek".

