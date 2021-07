Kłótnia Nitrasa z politykami PiS. "Sam se weź kreskę, chamie!", "Łobuzie!"

- Wszedłeś do 60 mieszkań niewinnych ludzi. Ty i twoje służby w sprawie Kuchcińskiego. (...) Łobuzie jeden. Łobuzie! - wykrzykiwał Sławomir Nitras z KO do wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika. Poseł KO zwrócił się w tej sprawie do Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając prezesowi PiS, że jest za to odpowiedzialny. – Sam se weź kreskę, chamie jeden – odpowiedział Nitras na zaczepkę jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Sławomir Nitras chciał zabrać głos w Sejmie na temat afery dotyczącej lotów byłego marszałka Marka Kuchcińskiego. Podszedł do Elżbiety Witek i wskazując na wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, powiedział, że „wszedł do 60 mieszkań niewinnych ludzi w związku z lotami Kuchcińskiego”.

- Bezprawnie zatrzymali ludzi, którzy z tą sprawą nie mają nic wspólnego – przekonywał Nitras. - Zwariował? - odpowiedział Wąsik. Poseł KO ostro skrytykował wiceministra za tę wypowiedź. – Sam zwariowałeś, jak ty się zwracasz do posła – powiedział do Wąsika. - Słyszała to pani, to jest minister? - pytał marszałek Witek. Następnie powtórzył swój zarzut. – Wszedłeś do 60 mieszkań niewinnych ludzi. Ty i twoje służby w sprawie Kuchcińskiego. Zatrzymałeś ludzi, którzy nie mają z tą sprawą nic wspólnego. Łobuzie jeden. Łobuzie! - mówił Nitras, a Wąsik odpowiadał: Zwariowałeś.

Kłótnia Nitrasa z politykami PiS w Sejmie. "Sam se weź kreskę, chamie!", "Łobuzie!"

Nitras zwrócił się potem do wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, który przejął prowadzenie obrad, z prośbą o złożenie wniosku formalnego. Terlecki odpowiedział, że w tej chwili poseł KO nie może tego zrobić. Wtedy Nitras podszedł do Jarosława Kaczyńskiego. – Widzi pan, co oni robią? Zatrzymali ludzi, którzy z tą sprawą nie mają nic wspólnego. Sąd ich wypuścił po trzech dniach – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej. Jedna z posłanek PiS odgrodziła wtedy swoim ciałem Kaczyńskiego od Nitrasa, który wskazując na Wąsika, mówił do prezesa PiS. - Pan jest za to odpowiedzialny. Zatrzymują ludzi, którzy nie mają z tą sprawą nic wspólnego - powiedział Nitras.

Temperatura sporu rosła, a wicemarszałek Terlecki zagroził wezwaniem Straży Marszałkowskiej. – Sam se weź kreskę, chamie jeden – odpowiedział Nitras na zaczepkę jednego z posłów PiS.

Potem jeszcze kilka razy powtórzył w stronę polityków tej partii „mniej kresek”. Politycy rządzącej partii wzywali go, żeby się uspokoił. Terlecki wezwał wtedy Straż Marszałkowską, a Nitras po kilku kolejnych ostrych wymianach z politykami PiS opuścił mównicę.

Nitras: służby ścigają tych, którzy ujawnili aferę dotyczącą lotów Kuchcińskiego

Po awanturze na sali plenarnej Sławomir Nitras wyjaśnił na konferencji prasowej, że chciał zabrać głos ws. afery dotyczącej lotów Kuchcińskiego. - Służby chcą dopaść osoby, które ujawniły tę aferę. CBA weszło do 60 mieszkań ludzi, którzy nie mieli z tą sprawą nic wspólnego - mówił w środę w Sejmie poseł KO Sławomir Nitras.

Polityk ocenił, że służby "rzucają się w tej walce na oślep", wchodząc do mieszkań czy miejsc pracy ludzi, którzy nie mają z tą sprawą nic wspólnego. - Zostali uwikłani w tę sprawę, służby specjalne weszły w ich życie, kontrolując ich mieszkania, telefony, miejsca pracy, robiąc wywiady środowiskowe - dodał Nitras.

Zdaniem Nitrasa państwowe służby są dziś podporządkowane temu, by dowiedzieć się, kto ujawnił aferę dot. lotów marszałka Kuchcińskiego. - W czasach, kiedy służby kupują nielegalne maseczki, kiedy służby są zaangażowanie w kupowanie respiratorów, kiedy służby nie są w stanie przypilnować urzędników państwa polskiego i wyciekają ich maile, służby pana (wiceszefa MSWiA, sekretarza kolegium ds. służb specjalnych Macieja) Wąsika, pana (szefa MSWiA Mariusza) Kamińskiego i pana (wicepremiera Jarosława) Kaczyńskiego wszystkie swoje siły kierują na znalezienie osób, które ujawniły ewidentne nieprawidłowości - wskazywał.

Wskazywał, że motywacją funkcjonariusza, który był głównym źródłem informacji ws. lotów Kuchcińskiego, było ujawnienie ewidentnych nadużyć. - Pracował w służbie zabezpieczenia latami i nigdy nie dochodziło do takiej skali patologii - dodał. - Niewinni ludzie dzisiaj są prześladowani przez pana Kamińskiego i pana Wąsika tylko po to, żeby dopaść - nie zważając na kaszty - tych wszystkich, którzy uczestniczyli w ujawnieniu tej afery PiS-u - oświadczył poseł KO.

W lipcu 2019 r. media ujawniły, że ówczesnemu marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu (PiS) w podróżach samolotami rządowymi towarzyszyli na pokładzie członkowie rodziny. Na początku sierpnia 2019 r. Kuchciński złożył rezygnację, a Sejm na nowego marszałka wybrał Elżbietę Witek.

