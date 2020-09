Koalicja PiS-PSL coraz bliżej? Kukiz: należy rozpatrywać koalicję z każdym

Paweł Kukiz nie wykluczył w rozmowie z PAP, że jego formacja będzie w przyszłości dążyć do koalicji rządowej z PiS. - Przyszedłem do polityki, żeby wprowadzić zmiany systemowe, a nie realizować interesy swojej rodziny, należy rozpatrywać koalicję z każdym, kto zagwarantuje realizację postulatów Kukiz'15 - stwierdził polityk.

Paweł Kukiz w rozmowie z PAP odniósł się do słów swojego klubowego kolegi Jarosława Sachajki, który entuzjastycznie wypowiadał się o perspektywie koalicji z PiS. "Nie przyszliśmy do polityki po apanaże, ale aby doprowadzić do zmian systemowych, czyli nadanie każdemu obywatelowi indywidualnego, biernego prawa wyborczego, obligatoryjne referenda, sędziowie pokoju, ustawy antykorupcyjne i antysitwowe" - powiedział.

Jak dodał, "jest rzeczą oczywistą że, żeby do tego doprowadzić, trzeba albo mieć władzę albo być w koalicji z partią władzy". "Jeżeli partia władzy pochyliłaby się nad tymi postulatami i zobligowała do ich wykonania, przynajmniej (ich) części, to należy rozpatrywać koalicję. Bez względu na to czy władzę będzie miał PiS, SLD czy Platforma czy ktokolwiek inny" - zaznaczył.

Zapytany, czy Rada Programowa Koalicji Polskiej, na której stoi czele Kukiz, powinna się spotkać z Prawem i Sprawiedliwością, powiedział: "W tej kwestii powinni się zebrać liderzy Koalicji Polskiej i ustalić wspólne stanowisko".

Ja i moja frakcja przyszliśmy do polityki, żeby wprowadzić zmiany systemowe i realizować interesy Polaków, a nie swojej rodzin. Paweł Kukiz. PSL - Kukiz'15

W piątek "GW" napisała, że premier Mateusz Morawiecki spotkał się w sierpniu z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ws. ewentualnej koalicji. Dziennik spekuluje, że premier chciałby poszerzyć koalicję o ludowców i pozbyć się Solidarnej Polski.

