Marcin Ociepa z Porozumienia poinformował w środę, że w związku z odwołaniem Jarosława Gowina z funkcji w rządzie postanowił podać się do dymisji z funkcji wiceszefa MON. Dodał, że to gest solidarności z Gowinem. Oprócz tego posłowie partii byłego wicepremiera zdecydowali o odejściu ze Zjednoczonej Prawicy i utworzenia osobnego koła w parlamencie.

Marcin Ociepa poinformował o swojej decyzji na środowej konferencji prasowej w Sejmie. Zaznaczył, że nie brał udziału w porannym posiedzeniu zarządu Porozumienia, który - jak poinformował wicerzecznik ugrupowania Jan Strzeżek - podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy oraz o tym, że powstanie koło parlamentarne Porozumienia.

Marcin Ociepa podał się do dymisji z funkcji wiceszefa MON

Ociepa zaznaczył, że najpierw będzie musiał zapoznać się ze środową decyzją zarządu, żeby zdecydować, czy zostaje w klubie PiS. Podkreślił, że był zwolennikiem pozostania Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy i na przestrzeni "przynajmniej ostatniego roku na różnych etapach tych perturbacji koalicyjnych" był osobą, która pełniła rolę mediatora.

Zaznaczył, że starał się budować porozumienie między Porozumieniem a PiS i Solidarną Polską, bo - jak podkreślił - ma konserwatywne poglądy i uważa, że dotychczasowa większość parlamentarna i rząd "był i jest najlepszy z możliwych" dla Polski.

Oświadczył, że jego dymisja z funkcji w MON to gest solidarności z Jarosławem Gowinem, który był powoływany do rządu, podobnie jak on sam, na mocy umowy koalicyjnej z PiS. - Jeśli chodzi o przyszłość to wszystko będziemy musieli zważyć - powiedział Ociepa. Podkreślił, że on osobiście był przeciwny ultimatum postawionemu w ostatnią sobotę PiS przez zarząd Porozumienia.

W środę rano zebrał się również Zarząd Krajowy Porozumienia, który podjął decyzję o opuszczeniu koalicji rządowej oraz projektu Zjednoczonej Prawicy.

"Decyzją Zarządu Krajowego Porozumienia Jarosława Gowina opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z Klubu PiS oraz utworzą Koło Parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina" - poinformował na Twitterze Strzeżek.

Jarosław Gowin wyrzucony z rządu. Morawiecki złożył wniosek o dymisję

O odwołanie Jarosława Gowina z rządu, w którym pełnił funkcje wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy. Dymisję Gowina ogłosił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak uzasadniał, powodem odwołania jest podejście lidera Porozumienia i jego współpracowników do projektów Polskiego Ładu. Według Müllera Gowin i członkowie jego partii "w niewystarczającym tempie" pracowali nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali "nierzetelne działania" dotyczące reformy podatkowej.

Sam Gowin, komentując decyzję PiS - o której, jak twierdzi, nie został osobiście poinformowany - ocenił, że to "koniec Zjednoczonej Prawicy" oraz koalicji rządzącej. Decyzja ta wywołała poruszenie wśród dziennikarzy i polityków. Pojawiło się sporo komentarzy dotyczących m.in. prawdopodobieństwa przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

