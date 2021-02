Patryk Kurc, zamieszkały w Koluszkach (woj. łódzkie) lokalny aktywistka (organizator m.in. Strajku Kobiet) oraz asystent społeczny posłanki Hanny Gill-Piątek (współtworzącej koło poselskie Polska 2050), opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia elewacji bloku, w którym mieszka.

Ktoś wymalował tam wulgarne napisy pod jego adresem, domalowując do tego szubienicę oraz numerację, będącą nazistowską symboliką. Swój wpis zaczął słowami: "Nadszedł dzień, gdy nie czuję się w swoim kraju bezpiecznie":

Dwa dni temu w koluszkowskim przejściu podziemnym pojawiła się swastyka, symbol nazizmu. Dziś to pojawiło się na elewacji bloku, w którym mieszkam. Życzą mi śmierci. Kto? Patrioci? Katoliccy działacze pro-life? Prawdziwi Polacy? Nie mogą wybaczyć mi organizacji Strajku Kobiet przed kilkoma miesiącami, bo wiedzą, że to my mamy słuszność Patryk Kurc

"14 to symbol białych rasistów i neonazistów. 88 to skrót od HH czyli 'Heil Hitler'. Neonaziści istnieją i mają się dobrze. Symbol powieszony na szubienicy to Trzy Strzały - antyfaszyzm, antykomunizm i antymonarchizm. Socjalistyczne wartości, z którymi się identyfikuję. A przed oczami mam wokalne występy Korwina śpiewającego o wieszaniu socjalistów... Czy to już czyste zło? Czy to tylko próba zastraszenia? Quo Vadis, Polsko?" - pytał retorycznie.

Koluszki. Wulgarne napisy i nazistowskie symbole na bloku organizatora Strajku Kobiet

Sprawę została zgłoszona na policję. - Wszczęliśmy czynności w zakresie propagowania treści faszystowskich. Trwają czynności mające na celu ustalenie sprawców, na tym etapie nie mogę podać szczegółów dotyczących naszych działań - przekazała w rozmowie z tvn24.pl mł. asp. Urszula Ptasznik z policji w Koluszkach. Za takie przestępstwo grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Sam Kurc ma świadomość, że decydując się na aktywność społeczną, musi "konfrontować swoje spojrzenie na świat z innymi, którzy mają inne systemy wartości". - Dotąd jednak nigdy dyskusja nie wkraczała w rejony, gdzie grozi się komuś śmiercią i używa symboli z najmroczniejszych czasów naszej historii - przyznał, także w rozmowie z tvn24.pl.

- Poziom nienawiści jest tak duży, że boję się o najbliższych. Nie mogę wyjść bez rozglądania się, czy ktoś się mną za bardzo nie interesuje i nie stanowi zagrożenia. To po prostu straszne - podsumował aktywista.

RadioZET.pl/Facebook/tvn24.pl