Gorąco po słowach Kołodziejczaka na komisji. "Teraz wiadomo, jakie haki mają na Kukiza"

Według mnie Kukiz został użyty jak narzędzie, by rozbijać opozycję, również na wsi. By wynosić informacje poufne – powiedział przed nadzwyczajną komisją ds. inwigilacji systemem Pegasus w Senacie lider AGROUnii Michał Kołodziejczak. Stwierdził wprost, że Kukiz wyniósł informacje z komisji ds. służb specjalnych.

Pegasus został użyty w maju 2019 roku przeciw liderowi AGROunii Michałowi Kołodziejczakowi – dowiodły badania pracowni Citizen Lab na Uniwersytecie w Toronto. Lider partii agrarnej był kolejną osobą inwigilowaną systemem do szpiegowania terrorystów.

Kołodziejczak zeznawał w czwartek 3 lutego przed senacką komisją, która zajmuje się sprawą inwigilacji ludzi opozycji. Przekazał zaskakujące informacje o rozmowie z Pawłem Kukizem.

Posłuchaj podcastu

"Kukiz został użyty jak narzędzie, by rozbijać opozycję, również na wsi"

Lider AGROUnii przytoczył szeroko wątek rozmów z liderem Kukiz'15, od którego głosów zależy obecnie większość w Sejmie. Kołodziejczak wyjaśnił, że miesiąc po rozpoczęciu inwigilacji Kukiz przekazał mu, iż interesują się nim służby specjalne.

- W rozmowie z Pawłem Kukizem (w czerwcu 2019 r.) – on, jako członek komisji ds. służb, przekazał mi informacje, że chciałby się spotkać wraz z posłem Sachajko. Kukiz przekazał, że interesują się mną służby, a temat Michała Kołodziejczaka i AGROUnii poruszany jest na (sejmowej) komisji ds. służb. Ta informacja mnie zszokowała, myślałem, że to blef. Nie było podstaw, by w to wierzyć – mówił na nadzwyczajnej komisji ds. inwigilacji w Senacie lider AGROunii.

Mówił, że rozmowa zakończyła się bez konkluzji dotyczących współpracy AGROunii i ludzi Kukiza. Kołodziejczak wyjaśnił, że skupia się na wątku Kukiza nie bez powodu. Przypomnijmy - Paweł Kukiz stara się o funkcję przewodniczącego sejmowej komisji śledczej, która zajęłaby się inwigilacją systemem Pegasus. Mimo bagatelizowania przez PiS sprawy w grudniu 2021 roku zagłosowania za jej powołaniem nie wykluczył poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

– Według mnie Kukiz został użyty jak narzędzie, by rozbijać opozycję, również na wsi. By wynosić informacje poufne. Dziś cały PiS drży, wraz z Kukiz’15, że to wszystko wyjdzie - mówił Michał Kołodziejczak. Wyjaśniał, że próbował niedawno dodzwonić się do Kukiza. – Pojawiają się informacje, że to nie on dzwonił do mnie, tylko ja do niego. A to jest mataczenie, mające wpływ na pozycję rządu.

- Ma pan świadomość, że zarzucił pan posłowi na Sejm poważne przestępstwo? Jeśli Paweł Kukiz podzielił się z panem wiedzą na temat działalności służb, to ta wypowiedź może być potraktowana jako próba ostrzeżenia pana. Może to oznaczać, że Paweł Kukiz dopuścił się przestępstwa ujawnienia tajemnicy państwowej - dopytywał Kołodziejczaka senator Michał Kamiński z komisji.

- Przecież ja mówię tylko prawdę. Przedstawiam wam fakty. Mam wniosek do komisji, by jak najszybciej przesłuchała Pawła Kukiza - odpowiedział Kołodziejczak.

RadioZET.pl/Senat.gov.pl