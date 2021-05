Komorowski: PO chyba już nie odzyska pozycji lidera opozycji demokratycznej

Bronisław Komorowski uważa, że w PO konieczna jest głęboka przebudowa - Radziłbym kolegom z PO pamiętać o tym, że dziś miejscem, gdzie na opozycji będą klucze do sytuacji, to jest jednak ruch pana Hołowni i PO powinna próbować ułożyć te relacje – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Były prezydent dodaje, że zachodzi istotna zmiana w polityce światowej, która będzie miała wpływ na Polskę. W ocenie Komorowskiego, może to przynieść nowe polityczne rozdanie, na którym straci Platforma Obywatelska.

Komorowski: PO już chyba nie odzyska pozycji lidera opozycji

Bronisław Komorowski przewiduje, że „gdzieś w powietrzu wisi jakiś nowy układ polityczny, na który chyba będzie zapotrzebowanie wśród polskich wyborców”. Dodaje, że chodzi o głęboką przebudowę sceny politycznej i nowe formuły partii. – Nadchodzi czas (…) nie starych, klasycznych partii, gdzie decyduje członkostwo i struktury w terenie, tylko być może lżejsze formuły, bliższe ruchowi politycznemu, jak jest np. w USA – mówi Gość Radia ZET.

Wyrzucenie z PO Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego były prezydent ocenia jako „absolutny błąd”. – Nie rozumiem tego. To działanie na zasadzie: kowal zawinił, a cygana powieszono – dodaje. Komorowski radzi, by nikogo nie wyrzucać, bo „w sytuacji kryzysu nie można dolewać oliwy do ognia”. - Na spienione wody próbuje się wpływać raczej tak, żeby one się uspokoiły – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem Borys Budka chciał pokazać, że jest silnym przywódcą, ale nie tak udowadnia się siłę przywództwa.

