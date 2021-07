TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji, która wygasa 26 września. Rzeczniczka KRRiT Teresa Brykaczyńska przekazała w rozmowie z TVN24, że w tej sprawie odbyły się w czwartek dwa głosowania.

– Niestety jedno na przyznanie koncesji, drugie na odmowę. Niestety żadna z tych koncepcji nie zyskała większości - poinformowała. - Nie ma do tej pory rozstrzygnięć – dodała. Brykaczyńska wyjaśniła, że do podjęcia decyzji potrzebna jest bezwzględna większość.

Koncesja dla TVN24. KRRiT przeprowadziła dwa głosowania

Rzeczniczka KRRiT przekazała również, że „za” ponownym przyznaniem koncesji zagłosował tylko przewodniczący Witold Kołodziejski. Natomiast w głosowaniu przeciw przyznaniu koncesji dwie osoby były „za”, a trzy „przeciw”. Brykaczyńska podsumowała, że „nie było to jednoznaczne”. Członkowie KRRiT mają czas na podjęcie decyzji do 26 września. Brykaczyńska powiedziała, że członkowie Rady będą teraz przekonywać się do swoich racji.

KRRiT stoi na stanowisku, że problemem jest „sytuacja właścicielska” grupy TVN. Zarząd stacji odniósł się do wyrażanych przez Radę wątpliwości w specjalnym oświadczeniu. „W 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do naszej Spółki i do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości” - napisano.

Stacja złożyła wniosek o przedłużenie koncesji w lutym 2020 roku. KRRiT rozpatruje go już 17 miesięcy.

Co z ustawą lex TVN?

Posłowie dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu w sierpniu zajmą się projektem ustawy o radiofonii i telewizji, zwanym "lex TVN". Taką informację w środę przekazał wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Dzień wcześniej posłowie PiS mówili, że Sejm zajmie się projektem do końca tygodnia, jednak został on wycofany z porządku obrad.

Lex TVN to projekt ustawy wymierzony w działalność największej komercyjnej telewizji w Polsce, ma uniemożliwić uzyskanie koncesji firmom z kapitałem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak jest w przypadku TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Suski.

RadioZET.pl/TVN24/PAP/oprac. AK