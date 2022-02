Nauka zdalna w szkołach jednak skrócona? Czarnek mówi o przyspieszonym powrocie do szkół

Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział w piątek, że "mamy do czynienia ze spadkiem liczby zakażeń tydzień do tygodnia". W rezultacie "rodzi się szansa na podjęcie decyzji o szybszym powrocie do szkół". Polityk PiS podał jednak warunki.

Piąta fala koronawirusa spowodowała, że uczniowie szkół średnich i klas V-VIII w podstawówkach do 27 lutego zostali skierowani do nauki zdalnej. W piątek minister edukacji był pytany Nowej Sarzynie (woj. podkarpackie) o to, czy dzieci wcześniej wrócą do nauki stacjonarnej.

Przemysław Czarnek odpowiedział: - Dziś (w piątek - przyp. red.) między innymi o tym rozmawialiśmy na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, analizując najnowsze dane. Mamy do czynienia ze spadkiem liczby zakażeń tydzień do tygodnia.

Nauka zdalna do końca ferii. Minister Czarnek o możliwych zmianach

- Jak będzie w przyszły tygodniu? Będziemy to poddawać szczegółowej analizie, ale już dziś rozmawialiśmy, że jeśli ten trend by się utrzymał – przynajmniej w stosunku do tych pięciu województw, które skończyły ferie w styczniu i które miałyby najdłuższą naukę zdalną, bo przez cały okres lutego, ale także do tych województw, które miały ferie na przełomie stycznia i lutego – to rodzi się szansa o podjęciu decyzji o szybszym powrocie do szkół – powiedział Czarnek.

- Kiedy i jak? Będziemy jeszcze o tym informować, bo to będzie jeszcze zależało od tego, jak się ta pandemia będzie rozwijać albo na szczęście zwijać w przyszłym tygodniu. Na razie mamy pozytywne trendy i jeśli one się utrzymają, taka decyzja o szybszym powrocie do szkoły niż na koniec lutego jest możliwa – dodał szef MEiN.

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas V-VIII podstawówek oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przeszli na naukę zdalną do końca ferii zimowych – do 27 lutego. Naukę stacjonarną mają kontynuować uczniowie klas od I-IV i uczniowie zerówek.

RadioZET.pl/PAP - Agata Zbieg, Wojciech Huk