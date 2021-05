Luzowanie obostrzeń to nie wszystko. Minister zdrowia zapowiada nowy projekt

Nowa filozofia według Polskiego Ładu to "pacjent jest w centrum uwagi" - podkreślał podczas konferencji prasowej w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski i zapowiedział m.in. pilotaż programu Profilaktyka 40 plus. Projekt rząd zamierza wdrożyć od 1 lipca.

Epidemia COVID-19 zwalnia, trzecia fala zakażeń koronawirusem wygasa - przekonywał podczas konferencji prasowej w Chełmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreślał, oprócz luzowania obostrzeń czas na odbudowę zdrowia Polaków, do czego pierwszym krokiem ma być m.in. program Profilaktyka 40 plus. - Projekt wdrażamy od 1 lipca - zapowiedział szef MZ. Program Profilaktyka 40 plus ma zagwarantować każdemu Polakowi powyżej 40 roku życia możliwość wykonania bilansu zdrowia.

Niedzielski o programie Profilaktyka 40 plus

Jak wyjaśnił minister zdrowia, w ramach programu Profilaktyka 40 plus każdy będzie mógł wykonać pakiet pomiarów dotyczących ciśnienia, postawnych parametrów wagi, wzrostu, współczynnika BMI, ale również podstawowych badań miarowości pracy serca. Oprócz tego, do tych pomiarów dodajemy pakiet podstawowych ośmiu badań: morfologię krwi, zbadanie cholesterolu, cukru i innych parametrów związanych z ryzykiem zachorowania na cukrzycę, badanie moczu, utajoną krew w kale, ale również dla mężczyzn proponujemy badanie PSA, czyli badanie związane z rozrostem gruczołu krokowego - wyliczał Niedzielski. - Taki "bon zdrowotny" będzie można zrealizować w dowolnym miejscu - dodał.

- Bardzo cieszę się, że tutaj, w Chełmie, zainaugurujemy pierwszy taki projekt, który będzie odczuwalny przez pacjentów. Bo filozofią nowego spojrzenia na poprawianie systemu zdrowia jest właśnie perspektywa pacjenta. Pierwszy projekt, który inaugurujemy to profilaktyka dla osób powyżej 40 roku życia, który hasłowo nazywamy Profilaktyka 40+. Równie ważnym komponentem tego przedsięwzięcia jest zdjęcie limitów w dostępie do specjalistów - powiedział na konferencji minister zdrowia. - Nie chcemy, żeby samo wykonanie badania było końcem procesu zadbania o swoje zdrowie. Chcielibyśmy, żeby to wywołało konieczność kontaktu z lekarzem, szczególnie w sytuacji, kiedy te wyniki będą niekorzystne bądź niepokojące - podkreślił.

Polski Ład a ochrona zdrowia

- W czerwcu przedstawię rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia - informował Niedzielski podczas debaty dot. założeń Polskiego Ładu jeszcze przed konferencją prasową w Chełmie. Niedzielski podkreślał, że "zawsze dojdzie się do momentu, w którym nakłady nie są już jedynym, najważniejszym priorytetem i to ich racjonalne wydatkowanie, to właśnie postawienie tego głównego kryterium wydatkowego, ma fundamentalne znaczenie". - Tym kryterium jest pacjent - mówił. - Dlatego my nie poprzestaniemy na tym, by podnieść nakłady na zdrowie 7 proc. PKB, chociaż ten próg nakładów to jest niewątpliwie rzecz spektakularna i rzecz bez precedensu w historii Polski, żeby taki poziom nakładów i wydatków na system opieki zdrowotnej osiągnąć - powiedział.

Jak wskazał, uporządkowanie spraw finansowych, spraw stabilnej ścieżki wzrostu nakładów, spraw stabilnej ścieżki wynagrodzeń będzie etapem, który pozwoli zająć się efektywnym wydatkowaniem pieniędzy. - Bo my chcemy dać pacjentowi coś więcej niż tylko olbrzymie nakłady. My chcemy dać pacjentowi jakość i bezpieczeństwo, które mają być dwoma kluczowymi hasłami przyświecającymi reformowaniu systemu opieki zdrowotnej - powiedział.

- Za tymi 200 miliardami, bo taki jest przelicznik 7 proc. PKB w perspektywie nadchodzących lat, które chcemy osiągnąć do 2027 roku, musi iść i będzie szła jakość. Jakość, którą będzie odczuwał każdy Polak, każdy pacjent, każdy, kto będzie korzystał z publicznego systemu opieki zdrowotnej - podkreślał. - My chcemy tę jakość dawać, ale chcemy też tej jakości przede wszystkim wymagać, dlatego projektami flagowymi, oprócz tematów dotyczących finansowania, są m.in. ustawa o jakości i bezpieczeństwo pacjenta. To jest ustawa, którą w pierwszej kolejności będę chciał w czerwcu przedstawić rządowi i oczywiście parlamentowi - dodał.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że jest to ustawa, która podkreśla, jak ważnym zagadnieniem jest jakość leczenia. - Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jakość kliniczną, którą będziemy mierzyć dokładnie we wszystkich jednostkach, tu chodzi również o kwestie obsługi pacjenta, o relacje między pacjentem a lekarzem, pielęgniarką i osobami, które pacjentowi pomagają - mówił.

- Pacjent ma prawo być poinformowany, pacjent ma prawo być z szacunkiem traktowany, pacjent ma prawo znać kolejne kroki swojego leczenia - wyliczał Niedzielski. - To będą zagadnienia - z mojego punktu widzenia - tak samo ważne jak parametry kliniczne, które są stosowane w leczeniu - dodał. - Żeby to osiągnąć, przygotowana zostanie ustawa o jakości, ale również dokonany restrukturyzacji szpitalnictwa, które ma polegać na dostosowaniu sieci szpitali do lokalnych potrzeb pacjentów - wskazał i wymienił, że będą budowane centra zabiegowe, gdzie jest dobra infrastruktura i dobry zespół, ale też, żeby na poziomie każdego powiatu była dostępna służba zdrowia, który zapewnia diagnostykę, leczenie ambulatoryjne stosunkowo blisko pacjenta.

