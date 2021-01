Koronawirusa w Polsce został potwierdzony badaniami u 1 450 747 osób, 34 141 z nich zmarło. W środę 20 tycznia potwierdzono 6919 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 443 osoby

Sejm rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie. Posłowie kolejny raz mają się zająć wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Obecnie kandydatami na nowego RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk

Według ostatnich danych w całym kraju wykonano 495,164 tys.szczepień. W ostatnich dniach, ze względu na decyzję firmy Pfizer, która ograniczyła dostawy w całej Europie, do Polski przyleciało mniej szczepionek niż pierwotnie zakładano. Szef KPRM Michał Dworczyk informował kilka dni temu, że w związku z tym szczepienia seniorów 70 plus zaczną się planowo 25 stycznia. Nieco wydłużyć ma się z kolei czas szczepień grupy zero. Szczepienia pacjentów drugą dawką odbywają się już w kolejnych szpitalach.

Sejm rozpocznie dwudniowe posiedzenie. Posłowie kolejny raz mają się zająć wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Już dwukrotnie próbowano wybrać następcę Adama Bodnara. Za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

W połowie grudnia szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że kandydatem PiS na RPO będzie wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Z kolei 29 grudnia KO, Lewica oraz Polska 2050 poinformowały na konferencji prasowej, że wspólną kandydatką jest ponownie Rudzińska-Bluszcz. Przedstawiciele formacji wskazywali, że to kandydatka, która łączy i ma doświadczenie w biurze RPO. Tego samego dnia wspólnego kandydata na RPO przedstawiły PSL i Konfederacja - jest nim prof. Robert Gwiazdowski. Politycy PSL i Konfederacji przekonywali, że Gwiazdowski to kandydat "roztropnego centrum".

Sejm ma także zająć się trzema projektami nowelizacji Prawa o ruchu drogowym - dwoma poselskimi i jednym rządowym. Propozycje nowych przepisów zakładają m.in. wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych już przy wchodzeniu na przejście przez jezdnię. W rządowym projekcie przewidziano ponadto wprowadzenie zakazu jazdy na tzw. “zderzaku”, czyli bardzo blisko poprzedzającego auta.

RadioZET.pl/PAP