Zdecydowaliśmy się przekierować dwie baterie Patriotów do Polski. Te systemy Patriot zostały dostarczone do Polski. Robimy to w ramach przypomnienia i zademonstrowania naszego zobowiązania co do bezpieczeństwa naszych sojuszników - mówiła w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie wiceprezydent USA Kamala Harris.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem RP Andrzejem Dudą wiceprezydent USA podkreśliła, że jest w Warszawie, żeby zrobić to, co trzeba, aby wzmocnić wsparcie dla Polski, a także dla sojuszników Stanów Zjednoczonych poprzez sojusz między Unią Europejską a NATO, "w szczególności w kontekście przerzucania wojsk".

- Ostatnio dokonaliśmy przerzutu dodatkowych 4,7 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. I to jest elementem dodatkowym oprócz poprzedniej rotacji 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce - poinformowała Harris.

Konferencja wiceprezydent USA Kamali Harris w Polsce

Przypomniała, że Stany Zjednoczone zdecydowały się "przekierować dwie baterie Patriotów do Polski". - Mogę dzisiaj ogłosić, że zrealizowaliśmy to. Te systemy Patriot zostały do Polski dostarczone. Robimy to w ramach przypomnienia, a także zademonstrowania naszego zaangażowania i zobowiązania co do bezpieczeństwa naszych sojuszników, a w szczególności wobec Polski w tym momencie, w tym czasie - oświadczyła wiceprezydent.

Harris zaznaczyła, że zobowiązanie USA do realizacji artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest niepodważalne. - Stany Zjednoczone są przygotowane do tego, aby bronić każdego centymetra terytorium NATO. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich - zadeklarowała wiceprezydent USA.

Bateria Patriot została sfilmowana we wtorek przez ekipę tureckiej agencji Anadolu na lotnisku w Rzeszowie. Na nagraniu widać kilka rozstawionych wyrzutni.

RadioZET.pl/PAP - Daria Porycka/oprac. AK