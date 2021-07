Konferencja premiera i ministra zdrowia odbędzie się w piątek (30 lipca) o godz. 10:15. Wcześniej Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski brali udział w posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego. Konferencję prasową będziemy transmitować na żywo. Weźmie w niej udział również szef KPRM odpowiedzialny za program szczepień Michał Dworczyk.

Konferencja premiera i ministra zdrowia 30 lipca na żywo

W piątek 30 lipca na godz. 10:15 Centrum Informacyjne Rządu (CIR) zapowiedziało konferencję prasową z udziałem szefa rządu Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień Michała Dworczyka.

Szczepienia przeciw Covid-19 zdaniem ekspertów są najprostszą drogą do pokonania pandemii. Według kancelarii premiera, w pełni zaszczepionych jest 17,2 mln Polaków (na ok. 38 mln mieszkańców). Nadal to za mało, aby uzyskać odporność populacyjną przed koronawirusem.

Rząd zachęca niezdecydowanych na szczepienia Polaków loterią szczepionkową i mobilnymi punktami szczepień, w których można od ręki otrzymać preparat. Jednocześnie premier i minister zdrowia podkreślają, że już w sierpniu może rozpocząć się czwarta fala zakażeń koronawirusem. Tym razem największe zagrożenie stanowi wariant Delta, który spowodował znaczny wzrost przypadków Covid-19 m.in. w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze prof. Andrzej Horban powiedział w czwartek, że niemal pewne jest wydanie zaleceń dotyczących obowiązkowych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia. Dodał, że rada rozważa także obowiązek szczepień m.in. dla nauczycieli i pracowników administracji. Profesor wyraził nadzieję, że decyzje te zostaną podjęte do końca przyszłego tygodnia.

Z kolei wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że temat obowiązkowych szczepień zostanie poruszony w piątek podczas posiedzenia rządowego zespołu kryzysowego. - Jakie będą decyzje, najbliższe dni pokażą – zaznaczył.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby powyżej 18 lat. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.

RadioZET.pl/PAP