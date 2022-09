- PO myliła się we wszystkich swoich strategicznych i geopolitycznych przesłankach. Gruzy tej strategii leżą tam, gdzie dzisiaj leżą w gruzach miasta Ukrainy. My zawsze przestrzegaliśmy przed zagrożeniami - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

- Dosłownie wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała rację Polsce i krajom bałtyckim, ale bądźmy tutaj precyzyjni. Tak naprawdę, kiedy na Radzie Europejskiej przedstawiałem te racje, to przywódcy innych krajów przyznawali rację rządowi Prawa i Sprawiedliwości, tym naszym przestrogom i alarmom, które wcześniej uruchamialiśmy - dodał premier.

Morawiecki: Jest jeszcze szansa, żeby prowadzić politykę wobec Rosji, którą proponował PiS

Krytyczną ocenę polityki zagranicznej poprzedniego rządu wobec Rosji przedstawił także Jarosław Kaczyński. Zarzucił PO-PSL m.in. "oddanie śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej Rosji". Pytany o to, dlaczego podkomisja smoleńska nie opublikowała całego raportu NIAR - Instytutu Badań Lotniczych z Wichita w Stanach Zjednoczonych, za który podkomisja zapłaciła 8 mln zł, a w którym znajdują się badania, wskazujące, że w Smoleńsku doszło do wypadku, a nie zamachu, Kaczyński odpowiedział: Ja nie jestem szefem tej komisji, konkretnych dat teraz nie przedstawię. Z całą pewnością to nastąpi.

Prezes PiS nie zgodził się również z wnioskami materiału „Czarno na białym” TVN24, w którym stwierdzono, że podkomisja ukryła badania wskazujące na wypadek. - Jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie TVN-u i wsparcie ze strony PO, to jest to fragment tej polityki, która doprowadziła do nieszczęścia, do śmierci wielu ludzi, do światowego już kryzysu. Nie potrafię powiedzieć, czy dziennikarz nie zrozumiał tych dokumentów NIAR-u czy robił to z rozmysłem - odparł Kaczyński. Prezes PiS dodał, że "cała reszta to niebywałe natężenie złej woli i oszustwo".

Kaczyński mówił też, że "w Polsce jest potężny front obrony Putina". - Tu zdumiewające (...), on jest także w parlamencie. To przypomina najgorsze momenty w naszej historii - stwierdził.

Zmiana ordynacji wyborczej? "Po wyborach"

Kaczyński został zapytany o zmianę ordynacji wyborczej. Szef rządzącej partii odpowiedział, że PiS tę sprawę rozważa. - Ale nie sądzimy, aby to była sprawa przed wyborami. Jeżeli nam się to powiedzie, to raczej sprawa po wyborach - wyjaśnił prezes PiS. Kaczyński wykluczył jednak podział na 100 okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. - Nikt nie miał takich pomysłów - zaznaczył.

Wybory samorządowe mają zostać przesunięte na późniejszy termin. - To jest techniczna konieczność. Taki projekt zostanie złożony. Prawdopodobnie odbędą się pół roku później. Nie ma ostatecznej decyzji. Trwają rozmowy z panem prezydentem w tej sprawie - powiedział Kaczyński.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

W środę rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. W czwartek posłowie rozpatrzą kilka projektów dotyczących kwestii energii - w tym przyjętą z poprawkami przez Senat ustawę dotyczącą dodatków do surowców energetycznych, projekt uchwały wzywającej KE do podjęcia działań stabilizujących ceny energii oraz nowelę ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Sejm zajmie się również powołaniem nowych członków KRRiT, a także uchwałą Senatu ws. pomocy poszkodowanym przez katastrofę ekologiczną na Odrze, uchwałą Senatu ws. noweli ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Posłowie będą dyskutować także nad rządowym projektem noweli ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

