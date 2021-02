Konferencja programowa PO rozpoczęła się od nawiązania do głównego wyzwania państwa, czyli walki z epidemią Covid-19. Liderzy partii przekonywali, że rządzący oblali ten „egzamin”. Borys Budka, prezentując rozmaite dane dotyczące gospodarki czy demografii, podkreślał m.in., że zeszły rok był najgorszy pod względem śmiertelności w Polsce od czasu II wojny światowej. "Blisko pół miliona istnień, blisko pół miliona ludzi zmarło w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że rząd nie potrafił zabezpieczyć ich życia i zdrowia" - ocenił lider PO.

Zapowiedział pomysł nazwany „Koalicją 276”. "To propozycja w gronie opozycji. Nie chcemy rozmawiać o personaliach, one powodują wzrost emocji" – powiedział Budka. Miałaby to być platforma współpracy całej opozycji: KO, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL. Liderzy PO zaprezentowali szereg postulatów programowych.

Konferencja PO. "Oni nie są w stanie rządzić. Kapitulują"

Budka a po nim wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski mówili o "chaosie w edukacji" oraz o tym, że rząd PiS zostawił przedsiębiorców samych sobie. Zręby programowe przedstawiał szerzej wiceprzewodniczący partii. "Edukacja za rządów PiS? To upolitycznienie szkół, czy przeładowanie podstawy programowej" – mówił Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapowiadał, że PO przedstawia jedynie tzw. recepty do wdrożenia natychmiast, po przejęciu władzy. Zapowiedział w szkolnictwie m.in. wydłużenie czasu pracy świetlic, czy odpis podatkowy na zajęcia po szkole.

"6 procent PKB na służbę zdrowia w pierwszym roku przejęcia władzy przez PO" - zapowiedział wiceszef partii i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pokazując, że Polska jest obecnie w ogonie państw Europy pod względem zdrowotnych wydatków. Mówił o planie zniszczenia szpitali powiatowych poprzez ich centralizację i potrzebie efektywniejszej walki ze smogiem. "My, samorządowcy, wymieniamy kotły. 4 tysiące wymian w Krakowie, w Warszawie tysiąc. A za rządowe pieniądze? W Krakowie dwa, w Warszawie dziesięć" – wyliczał Trzaskowski.

Zapowiedział likwidację prorządowej TVP Info (podobnie jak w kampanii prezydenckiej w 2020 r.) i bezwzględny zakaz importu śmieci do Polski. "Cztery razy więcej importuje się z zagranicy" - mówił w kontekście wzrostu zezwoleń za rządów PiS Trzaskowski.

Rządy PiS podsumował nawiązaniem do protestów po zaostrzeniu prawa aborcyjnego. "Oni wyprowadzając ludzi na ulice przyznają się, że nie są w stanie rządzić. Kapitulują. Trzeba jak najszybciej z opozycją doprowadzić do tego, że będzie 276 głosów w Sejmie" - zakończył.

PiS przygotowało stronę "Prawdziwy program PO". "Festiwal hipokryzji"

Przed sobotnią konferencją liderów PO, rządzące państwem PiS uruchomiło stronę internetową "Prawdziwy program Platformy Obywatelskiej". Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział PAP, że "strona odsłania prawdziwe intencje polityków Platformy za pomocą cytatów".

"Nie ukrywamy, że to odpowiedź na słowa (posłanki KO) Izabeli Leszczyny, że program PO od dawna jest mniej więcej znany" – powiedział PAP wicerzecznik PiS. Według niego strona "pokazuje coś, co jest już znane, odsłania prawdziwe intencje za pomocą cytatów". "Możemy się dzisiaj spodziewać festiwalu hipokryzji, obietnic, rytualnego straszenia PiS-em. Oczywiście Platforma nie ma (programu), nie jest w stanie go przedstawić, ale z wypowiedzi polityków PO ten program wyłania się bardzo jasno" – dodał Fogiel.

