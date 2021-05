Rzecznik rządu o sprawie Turowa. "W mediach doszło do nieporozumienia"

Negocjacje ze stroną czeską ws. kopalni Turów w tej chwili się kończą, w poniedziałek nastąpiło przyjęcie wytycznych do umowy, która ma zostać podpisana pomiędzy polskim a czeskim rządem - mówił na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. Sfinalizowanie tej umowy jest warunkiem wycofania skargi do TSUE - dodał. Podkreślił, że w kwestiach dotyczących Turowa doszło w mediach do nieporozumienia.

Rzecznik rządu Piotr Müller podczas briefingu w Brukseli odniósł się do doniesień medialnych dotyczących porozumienia pomiędzy Polską a Czechami ws. kopalni Turów. - Tak jak wczoraj zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, te negocjacje w tej chwili właśnie się kończą. Wczoraj nastąpiło przyjęcie takiej umowy ramowej, wytycznych do umowy, która ma zostać podpisana pomiędzy polskim i czeskim rządem - powiedział.

Zwrócił uwagę, że mówił o tym wcześniej we wtorek szef czeskiego rządu Andrej Babisz, iż czeka na sfinalizowanie tej umowy. - I że sfinalizowanie tej umowy jest warunkiem wycofania skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE. To samo wczoraj premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że właśnie podpisanie tej umowy, którą finalizujemy w tej chwili jest warunkiem wycofania przez stronę czeską skargi do TSUE - mówił Müller.

Rzecznik rządu: w mediach doszło do nieporozumienia

W związku z tym - kontynuował rzecznik rządu - chciałby pewne nieporozumienie medialne, które "być może zaistniało w niektórych agencjach prasowych, które podały fragment wypowiedzi premiera Babisza, wyjaśnić". Przypomnijmy, że według agencji Reutera premier Czech Andrej Babisz powiedział we wtorek w Brukseli, że jego "rząd nie planuje wycofania pozwu, który wytoczył Polsce w sprawie kopalni Turów, ponieważ nie osiągnięto jeszcze porozumienia".

Müller tłumaczył, że umowa kierunkowa zakłada, że Polska podejmie wspólne działania ze stroną czeską, jeśli chodzi o tematy środowiskowe związane m.in. z ochroną wód gruntowych po stronie czeskiej oraz polskiej.

- Polska na współfinansowanie tych celów środowiskowych, geologicznych przeznaczy między 40 a 45 mln euro, na projekty wieloletnie w zakresie tych tematów środowiskowych - mówił. Dodał, że będzie też specjalny zespół roboczy, który będzie na bieżąco monitorował sytuację środowiskową w okolicach kopalni.

