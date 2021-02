Jarosław Gowin wysłał list do prezesa PiS, w którym postawił Jarosławowi Kaczyńskiemu warunek. Ma on uznać, że jest tylko jeden prezes Porozumienia - informuje Onet. Wicepremier napisał także do członków Porozumienia. Polityk ostatnie wydarzenia nazwał "atakiem prowadzonym przy pomocy kłamstwa, manipulacji i insynuacji". "Jego autorami są ludzie, którzy dzięki Porozumieniu mogli zaistnieć w polityce, a ich działania szkodą Zjednoczonej Prawicy" - stwierdził.

Konflikt w Porozumieniu trwa. W ostatnich dniach stronnicy Adama Bielana zaczęli kwestionować przywództwo Jarosława Gowina. Sam Bielan mówił w Radiu ZET, że zgodnie z literą prawa to on przewodzi Porozumieniu. Według niego wicepremier jest ważnym politykiem w partii, ale „na oślep tnie brzytwą wszystkich, którzy się z nim nie zgadzają”.

Gowin do członków Porozumienia: jako lider jestem gwarantem stabilności

Jarosław Gowin w liście datowanym na miniony wtorek ocenił, że od kilku dni Porozumienie jest "przedmiotem brutalnego i cynicznego ataku". "Nie miejmy złudzeń - ktokolwiek z nas nie stałby dziś na czele Porozumienia, musiałby tak samo bronić tego wszystkiego, co przez lata wspólnie zbudowaliśmy, z czym wiązaliśmy nasze nadzieje na lepszą Polskę, przy czym trwaliśmy w najtrudniejszych dla nas chwilach" - napisał wicepremier.

Według Gowina "atak ten jest prowadzony przy pomocy kłamstwa, manipulacji i insynuacji", "jego autorami są ludzie, którzy dzięki Porozumieniu mogli zaistnieć w polityce, a ich działania szkodą Zjednoczonej Prawicy".

Nikt z nas nie ma prawa do szukania na zewnątrz możnych politycznych protektorów - dla korzyści osobistych, dla kariery i stanowisk, a kosztem całego naszego środowiska i kosztem stabilności demokratycznego rządu wspieranego parlamentarną większością Zjednoczonej Prawicy. Nasze Porozumienie służy celom ważniejszym niż osobiste profity i sprawie większej niż chwilowa popularność jakiegoś polityka. Jarosław Gowin do członków Porozumienia

Gowin dodał, że warunkiem zwycięstwa z pandemią koronawirusa jest stabilność sejmowej większości. "Jako lider Porozumienia jestem gwarantem tej stabilności" - zapewnił.

Onet: Gowin postawił Kaczyńskiemu ultimatum

Jak donosi Onet, to nie jest jedyny list dotyczący ostatnich wydarzeń, jaki wysłał w ostatnim czasie minister rozwoju. Z informacji portalu potwierdzonych w kilku źródłach wynika, że Jarosław Gowin miał napisać także do Jarosława Kaczyńskiego.

"Nikt w partii wchodzącej w skład koalicji rządzącej, która znalazła się na skraju rozpadu, nie ma wątpliwości, że o spisku wymierzonym w Gowina wiedział prezes PiS" - pisze w czwartek Onet. W dokumencie sprzed kilku Gowin miał poinformować lidera PiS-u o zawieszeniu swojego udziału w posiedzeniach Rady Koalicji (organ Zjednoczonej Prawicy składający się z liderów i przedstawicieli wszystkich ugrupowań koalicyjnych - PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski - red.). Informację tę potwierdziła w poniedziałek rzeczniczka Porozumienia posłanka Magdalena Sroka, która - jak poinformował Adam Bielan - została odwołana ze stanowiska. - Nadal pozostaję rzecznikiem Porozumienia, prawdziwego Porozumienia - przekazała Sroka.

Bielan informował wtedy także o propozycji, którą miał uzgodnić z Jarosławem Kaczyńskim. Chodzi o to, by na Radzie Koalicji Porozumienie reprezentowało dwóch polityków, oprócz niego także Jarosław Gowin. Na to - jak informuje Onet, powołując się na informatorów z kręgu PiS i Porozumienia - nie zgodził się ten ostatni. W liście do prezesa PiS miał postawić warunek.

Jego powrót do spotkań kierownictwa partii koalicyjnych będzie możliwy, dopiero gdy PiS uzna, że jest tylko jeden prezes Porozumienia, dając w ten sposób jasno do zrozumienia, że nie akceptuje obecnej sytuacji, w której kierownictwo PiS ma od kilku dni ewidentny problem z uznaniem go za jedynego legalnego prezesa tej koalicyjnej partii. Onet.pl

Wicepremier - jak czytamy w Onecie, miał także wyrazić "swoją zdecydowaną dezaprobatę" wobec mediów publicznych, które zaczęły zapraszać byłych polityków Porozumienia, przedstawiając ich jako obecnych.

W kręgach PiS mówi się także o dymisji Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju do czasu rozstrzygnięcia sporu w partii przez sąd. Niektórzy uważają, że polityk sam powinien ustąpić. To byłoby - jak uważa bliski współpracownik Gowina - na rękę partii rządzącej.

