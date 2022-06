Razem chce nowej Polski po PiS-ie. Krótszy dzień pracy i energia z atomu

- Nowy rząd musi docenić ciężką pracę i zadbać o pracowników - mówił na kongresie Partii Razem lider formacji Adrian Zandberg. Jednym z postulatów jest skrócenie dziennego czasu pracy w Polsce z 8 do 7 godzin.

Adrian Zandberg, poseł Razem z Koalicyjnego Klubu Lewicy, powiedział na sobotnim kongresie, że PiS najprawdopodobniej straci władzę w nadchodzących wyborach. - Będziemy mieli w Polsce nowy rząd. A to oznacza, że już najwyższy czas, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, jaką ten rząd ma prowadzić politykę, jak ma wyglądać Polska po PiS-ie - stwierdził poseł.

Zandberg zaznaczył, że Razem chce “prawdziwej zmiany, a nie marazmu i powtórki z przeszłości”. - Chcemy porozmawiać o tym, do jakiego rządu Razem chce wejść i za jaką politykę jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność - wyjaśnił poseł.

Kongres partii Razem. Padł postulat skrócenia dnia pracy

Razem postuluje likwidacje umów śmieciowych, podniesienie wynagrodzeń w budżetówce i wprowadzenie ubezpieczeń od bezrobocia. Ponadto pracownicy powinni mieć większy głos w decyzjach podejmowanych przez firmę.

- Tuż za Odrą ten system działa. Tam pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do władz firm i to działa z korzyścią dla niemieckiej gospodarki. Polscy pracownicy nie są gorsi niż pracownicy niemieccy i mają prawo do takich samych rozwiązań - tłumaczył Zandberg.

Anna Górska z zarządu partii powiedziała, że “Razem w rządzie to państwowy program budowy mieszkań”. Sala zareagowała szczególnie entuzjastycznie na to hasło, działacze zaczęli bić brawo.

- Razem w rządzie to także państwowe inwestycje w zieloną energię. Elektrownie atomowe, których Polska potrzebuje dzisiaj jak powietrza. Razem to wyższe nakłady na naukę i uczciwe opodatkowanie wielkich korporacji - dodała Górkska.

Partia Razem w ostatnich wyborach do parlamentu w 2019 roku startowała z jednej listy lewicy z politykami SLD i Wiosny (partie Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia połączyły się w 2021 roku – obecnie jest to Nowa Lewica). Z wypowiedzi liderów Lewicy wynika, że również w najbliższych wyborach Razem wystartuje z Nową Lewicą z jednej listy.

RadioZET.pl