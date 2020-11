Szef klubu PiS Ryszard Terlecki nie wyklucza, że sejmową większość zasilą posłowie Pawła Kukiza. W czwartek popołudniu lider PSL poinformował o zakończeniu współpracy z politykami skupionymi wokół Kukiza. Reakcja PiS-u była błyskawiczna. - Mam nadzieję, że posłom Pawła Kukiza bliżej do PiS, ale to się jeszcze okaże. Jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy i będą głosować jak my – powiedział w rozmowie z PAP.

Rozłam w Koalicji Polskiej dokonał się formalnie w czwartek, ale czarę goryczy – jak mówił dziś lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz - przelało głosowanie w Sejmie ws. weta Polski na forum unijnym ws. mechanizmu praworządności. Politycy PSL w Koalicji Polskiej przeciwstawili się uchwale PiS, nie uczyniło tego jednak pięciu posłów Kukiz’15, w tym lider formacji.

- Racją stanu dla PSL jest silna obecność Polski w Unii Europejskiej, gwarantująca bezpieczeństwo i rozwój, gwarantująca fundusze na wyjście z kryzysu covidowego", a ostatnie dni pokazały, że różnice w tej sprawie pomiędzy PSL a Kukiz'15 są zbyt daleko idące, by można było kontynuować współpracę – powiedział lider ludowców.

Posłowie Kukiza zasilą klub PiS? Terlecki: Mam nadzieję, że bliżej im do PiS

O rozłam w Koalicji Polskiej zapytano dziś szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. W jego ocenie taki rozwój zdarzeń nie jest zaskoczeniem.

- Różnice między nimi narastały i w zasadzie to, co się stało, było już tylko kwestią czasu. Myśmy dotąd z nimi rozmawiali na różne tematy i oni jakoś uprzedzali, że taka sytuacja może nastąpić, nie ma jednak na razie rozstrzygnięć co dalej. Mam nadzieję, że im bliżej do PiS, ale to się jeszcze okaże - dodał polityk PiS.

Terlecki przyznał, że PiS jest gotowe na współpracę ze wszystkimi, „którzy podzielają nasze poglądy i będą głosować tak jak my”. Jest za to ostrożny w wypowiadaniu się na temat tego, czy posłowie Kukiza zasilą szeregi PiS w najbliższym czasie.

Rządzący wciąż nie są pewni utrzymania większości w Sejmie. Po zapowiedzi odejścia posła Lecha Kołakowskiego, podobnych zamiarów nie wykluczają inni parlamentarzyści, którzy wraz z nim zostali zawieszeni w prawach członka PiS po sprzeciwie wobec tzw. piątki dla zwierząt.

Kukiz'15 komentuje rozłam Koalicji Polskiej

Ruch Kukiz’15 odniósł się do sprawy rozpadu Koalicji Polskiej. Kukizowcy zaznaczają, że umowa koalicyjna nie obejmowała tematów wokół miejsca Polski w Unii Europejskiej. - Nasza umowa nie dotyczyła wspólnego głosowania na posiedzeniach Sejmu w sprawach innych niż objęte porozumieniem programowym. Ugrupowania wchodzące w skład Koalicji Polskiej umówiły się na respektowanie swojej autonomii – czytamy na Facebooku.

- Kukiz’15 będzie kontynuował swoją misję w Sejmie RP w formie koła poselskiego. Naszym celem niezmiennie pozostaje zmiana ustroju Polski poprzez zwiększenie podmiotowości obywateli względem władzy

RadioZET.pl/PAP