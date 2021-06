Konrad Fijołek w pierwszej turze przedterminowych wyborów w Rzeszowie zdobył 55,8 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się kandydatka PiS Ewa Leniart z wynikiem 25,1 proc. Dalej uplasowali się Grzegorz Braun (9,8 proc. głosów) i Marcin Warchoł (9,3 proc.). Oficjalne wyniki wyborów w Rzeszowie będą znane i przedstawione przez PKW dopiero po policzeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych.

Konrad Fijołek: Wkrótce także i w całej Polsce zwycięży jedność

Konrad Fijołek w pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów w Rzeszowie podziękował mieszkańcom miasta za udział w głosowaniu. - Drodzy rzeszowianie. Moi kochani sąsiedzi, przyjaciele. To wy jesteście autorami tego historycznego sukcesu. Bardzo nisko się wam kłaniam - powiedział.

- Rzeszowianie, jesteście przecudowni. Pokazaliście, jak piękne może być to miasto, jakimi pięknymi jesteśmy obywatelami. Dziękuje wszystkim rzeszowianom, którzy wzięli udział w tym święcie demokracji - kontynuował.

- Jestem głęboko przekonany, że w Polsce, w której tak silne są dzisiaj podziały, wkrótce także i w całej Polsce zwycięży jedność i stąd, z Rzeszowa zacznie się powrót do samorządności, do wolności i do demokracji. Mam nadzieję, że puściliśmy w Polskę bardzo pozytywny sygnał, że można się zjednoczyć wokół ważnych spraw w tym kraju - dodał.

Kandydat na prezydenta Rzeszowa pogratulował wyników wyborczych swoim kontrkandydatom. - Zapewniam, że w tym zwycięstwie nie będzie krzty triumfalizmu i budowania przekonania o swojej wyższości. Zabieramy się do pracy. Kontrkandydatów zapraszam do współpracy - powiedział Fijołek.

Wybory w Rzeszowie

Wybory w Rzeszowie, pierwotnie planowane na 9 maja, z powodów epidemicznych zostały przesunięte na niedzielę 13 czerwca. Głosowanie zakończyło się o godz. 21.00. Wybory musiały się odbyć w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 roku Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, gdy przeszedł Covid-19.

O fotel prezydenta Rzeszowa ubiegało się czworo kandydatów:

wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, popierana przez PiS i rzeszowski region NSZZ "Solidarność",

proponowany i konsekwentnie wspierany w kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł,

były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek, popierany m.in. przez PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050,

poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Uprawnionych do głosowania było 147 889 wyborców. Głosowanie odbywało się w 100 lokalach wyborczych. W związku z pandemią podczas głosowania obowiązywały obostrzenia sanitarne. Badanie exit poll, które opublikowały m.in. stacje telewizyjne Polsat News i TVN24, zostało przygotowane przez Instytut Badań Samorządowych.

RadioZET.pl/TVN24/PAP