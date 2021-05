Więcej tekstów z Janem Pawłem II, również w podręcznikach do przedsiębiorczości, kurs ministerstwa na nauczyciela wychowania do życia w rodzinie – to jedne z przygotowywanych zmian w szkołach przez resort edukacji i nauki. W planach jest też zwiększenie liczby godzin z historii.

Konserwatywna rewolucja w szkołach. Przemysław Czarnek zapowiedział w czwartek w Telewizji Trwam, że jego resort zakończył pracę nad poszerzeniem kanonu lektur szkolnych.

"Są tam znakomite pozycje literatury polskiej, książki, opracowania, choćby IPN, znakomite komiksy dla dzieci i młodzieży. One pięknie pokazują w pozytywny sposób historię Polski również, wiele nowych propozycji, które na pewno dobrze będą wpływały na Polaków" – mówił Czarnek na antenie telewizji ojca Tadeusza Rydzyka.

Konserwatywna rewolucja w szkołach. Czarnek: Papież w podręcznikach do przedsiębiorczości

"W sposób umiejętny będziemy wprowadzać (twórczość Jana Pawła II, przyp.) do podręczników. Mówiłem m.in. o przedsiębiorczości. Za pontyfikatu papieża powstały encykliki społeczne, które pokazują sprawiedliwe podejście do rynku, pracy, czasu pracy. Ta wiedza powinna być obecna w podręcznikach do przedsiębiorczości" – powiedział Czarnek.

Minister mówił też o planie przywrócenia na większą skalę filozofii, ale też obowiązkowej etyki, jeśli nie religii. Stwierdził, że projekty podręcznika do filozofii i etyki są już gotowe. "Wszystko będzie gotowe do zmiany programowej" - dodał. Nieco więcej czasu będzie wymagała planowa zmiana podręczników do historii. "Wymaga to zmian podstaw programowych, dlatego eksperci, którzy już nad tym pracują, będą to przewidywali w kolejnych latach. Będzie się to obywało sukcesywnie i stopniowo" – wyjaśniał potem minister Czarnek.

Wcześniej "Głos Nauczycielski" podał, że w planie zmian jest też ministerialny kurs na nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Do tej pory należało skończyć studia podyplomowe, by uczyć tego przedmiotu.

Czarnek z indywidualnym funduszem na inwestycje w oświacie

Bezpośrednia ingerencja ministra w system oświaty jest m.in. skutkiem powołania w szybkim tempie specjalnego funduszu, którym osobiście zarządza minister edukacji. Wcześniej oddzielny fundusz stworzono dla resortu sprawiedliwości. Czarnek jako minister będzie miał prawo do bezpośredniego finansowania "programów i przedsięwzięć" z pieniędzy na oświatę. "Ten projekt nie służy edukacji, tylko ministrowi, żeby mógł swoje wyobrażenia o oświacie finansować z pieniędzy publicznych" - komentowała w "Gazecie Wyborczej" była minister edukacji i posłanka KO Krystyna Szumilas.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl/Telewizja Trwam