W marcu tego roku, tuż przed pandemią koronawirusa i lockdownem kraju, Andrzej Duda odwiedził świętokrzyskie Końskie - rejon, w którym PiS notuje wysokie poparcie. Jednym z elementów programu wizyty było podpisanie ustawy Kolej Plus, zakładającej rozszerzenie kursów pociągów do mniejszych miejscowości, zwłaszcza tych wykluczonych komunikacyjnie.

Uwagę komentatorów przykuł jednak nie sam fakt podpisania dokumentu ani jego treść, ale nietypowa sceneria tego aktu. Prezydent składał bowiem podpis siedząc przy stoliku przypominającym szkolną ławkę na środku zaniedbanego, nieczynnego peronu kolejowego.

Pojawiły się opinie, że sceneria nie licuje z powagą urzędu prezydenta oraz analogie ze zdjęciem z Donaldem Trumpem w Białym Domu, gdzie Duda podpisywał jeden z dokumentów stojąc (obok siedzącego przy biurku amerykańskiego przywódcy).

Końskie. Stolik i krzesło, przy których siedział Andrzej Duda, wystawione jako eksponaty

Tymczasem koneccy samorządowcy mają na ten temat odmienne zdanie. W budynku tamtejszego starostwa powiatowego wspomniane biurko oraz krzesło pełnią funkcje eksponatów, które zarówno urzędnicy, jak i petenci mają okazję podziwiać. Starostwo pochwaliło się "wystawą" na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Ostatni pociąg pasażerski odjechał ponad dziesięć lat temu, a dworzec i jego otoczenie popadały w ruinę, stając się znakiem wykluczenia komunikacyjnego wielu podobnych miast na terenie kraju. Podpisanie przez Prezydenta wspomnianej ustawy, w takim miejscu i na takim meblu, stało się medialnym wydarzeniem, które komentowano niezwykle głośno na całą Polskę i nie tylko. Przypomnijmy zatem, że zbudowana w 1885 roku „droga żelazna”, prowadziła przez powiat konecki przez ponad 120 lat, dając szansę na cywilizacyjny rozwój tutejszej społeczności

- czytamy na Facebooku. "Zatem dla utrwalenia tego historycznego wydarzenia, które daje naszej małej Ojczyźnie szansę na nowy cywilizacyjny rozwój, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich powstało to szczególne upamiętnienie najnowszych dziejów" - podsumowuje urząd.

Można było się spodziewać, że wpis wywoła lawinę komentarzy. Internauci w większości jednak kpili z ekspozycji w siedzibie starostwa. "No po prostu relikwia drugiego stopnia", "To jakieś żarty czy to się dzieje naprawdę? Proszę, nie róbcie z Końskich drugiego Wąchocka", "Ale żenada", "A może by zebrać ziemię, po której stąpał" - to tylko niektóre z nich.

RadioZET.pl/Facebook