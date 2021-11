Kontrola CBA ws. Łukasza Mejzy. Instytucja podległa UM w Zielonej Górze pod lupą służb

W środę do instytucji podległej Urzędowi Marszałkowskiemu w Zielonej Górze wejdzie CBA. Kontrola ma dotyczyć wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy – dowiedział się reporter portalu RadioZET.pl Błażej Makarewicz.

Łukasz Mejza, który w październiku został wiceministrem sportu i turystyki, przez kilka miesięcy zwlekał ze złożeniem oświadczenia majątkowego. Zrobił to dopiero wtedy, gdy jego nazwisko zaczęło pojawiać się w kontekście rekonstrukcji rządu, jako kandydata na wiceministra sportu.

Z obozu PiS dochodzą głosy, że oświadczenia Mejzy są „wątpliwe”. Co więcej, dziennikarze „Wirtualnej Polski” ustalili, że firma obecnego wiceszefa resortu sportu i turystyki obiecywała leczenie m.in. umierających na raka i stwardnienie rozsiane przy użyciu niepotwierdzonych medycznie metod. Koszt terapii miał wynieść 80 tysięcy dolarów. Mejza zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych i że podjął kroki prawne, mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji.

Kontrola CBA ws. Łukasza Mejzy

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił w piątek, że służby specjalne znają doniesienia medialne w sprawie interesów wiceministra sportu Łukasza Mejzy i wypełniają swoje obowiązki. Jak dowiedział się reporter portalu RadioZET.pl Błażej Makarewicz, w środę do instytucji podległej Urzędowi Marszałkowskiemu w Zielonej Górze wejdzie CBA. Kontrola ma dotyczyć wiceministra sportu Łukasza Mejzy. W 2020 roku jego firma za doradztwo świadczone zielonogórskiemu ratuszowi w zakresie kreowania wizerunku otrzymała około 30 tys. zł.

W sierpniu, jeszcze jako poseł niezrzeszony, Mejza został przez Prezydium Sejmu ukarany naganą za niezłożenie oświadczenia majątkowego. "Nie ma w regulaminie takiej możliwości, żeby zdyscyplinować posła, żeby złożył to oświadczenie" - mówił wtedy wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS). Ostatnie oświadczenie majątkowe Mejza złożył 27 sierpnia 2021 r., wpisując tam stan posiadania na 16 marca 2021 r., kiedy to został posłem.

Łukasz Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy to objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego znalazł się z rekomendacji Kukiz'15, z którym ludowcy zawiązali porozumienie przed wyborami. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej Adama Bielana.

