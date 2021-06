"Lot do domu" kosztował 313 mln zł. "Dworczyk i prezes PLL LOT złamali prawo"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zarzucili ministrowi Michałowi Dworczykowi oraz prezesowi LOT-u Rafałowi Milczarskiemu naruszenie prawa podczas organizacji akcji „Lot do domu”. Michał Szczerba z KO przekazał, że nie wysłali oni umów do zaopiniowania Prokuratorii Generalnej przed ich zawarciem, choć byli do tego zobowiązani.

W marcu 2020 roku Komisja Europejska aktywowała unijny mechanizm obrony ludności, żeby sprowadzić obywateli UE, którzy utknęli za granicą po wprowadzeniu ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. Polski narodowy przewoźnik obsługiwał wtedy specjalne połączenia, którymi Polacy mogli wrócić do kraju za darmo. Koszty do 75 proc. pokrywała Unia Europejska.

Kontrola poselska akcji "Lot do domu". "Michał Dworczyk i prezes LOT-u złamali prawo"

Zdaniem posłów KO doszło do naruszenia prawa. Każda umowa dotycząca czynności prawnej na kwotę wyższą niż 100 milionów złotych powinna mieć opinię Prokuratorii Generalnej, a tak nie stało się w przypadku umowy na "Lot do domu".

– Umowa została podpisana 15 marca ubiegłego roku bez tej wymaganej opinii. Panowie sobie przypomnieli, że złamali prawo, w związku z powyższym wysłali umowę do Prokuratorii Generalnej do zaopiniowania miesiąc po jej podpisaniu – powiedział Szczerba. Poseł zaznaczył, że zgodnie z prawem minister Dworczyk prezes LOT-u Milczarski powinni wysłać projekt umowy jeszcze przed złożeniem podpisów.

Poseł Dariusz Joński wskazał też na raport Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała nieprawidłowości, jakich rząd miał dopuścić się w akcji "Lot do domu". Kancelaria Premiera wydała ponad 331 milionów złotych nie weryfikując faktur ze spółki LOT.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do tych zarzutów. – Decyzję o przeprowadzaniu akcji "Lot do domu", czyli transportu do kraju Polaków przebywających za granicą po wybuchu pandemii Covid-19, podjęliśmy w najlepszej wierze, była ona związana z dobrem naszych obywateli - stwierdził Morawiecki na konferencji prasowej 25 czerwca. Według danych podawanych przez MSZ w ramach akcji do kraju na pokładach samolotów polskich linii wróciło ponad 55 tys. Polaków oraz ponad 2 tys. obywateli innych państw, m.in. UE, USA, Japonii, Kanady, Australii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Turcji, Korei Południowej, Szwajcarii, Norwegii oraz Tajlandii.

